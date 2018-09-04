Моурінью засуджений до 12 місяців тюремного ув'язнення умовно

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью отримав рік позбавлення волі умовно за два податкові злочини й шахрайство в розмірі 3,3 млн євро під час роботи в Іспанії.
Про це повідомляє El Mundo.
У травні Моурінью зізнався в ухиленні від сплати податків у 2011 і 2012 роках, які склали понад три мільйони євро.
За інформацією джерела, вердикт був винесений за згодою податкового органу, і справа тепер буде закрита.
Нагадаємо, Моурінью прокоментував свою можливу відставку.
Раніше, у ЗМІ почала з'являтись інформація про можливу відставку тренера "червоних дияволів".
Джерело - ua-football.