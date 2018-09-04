Моурінью засуджений до 12 місяців тюремного ув'язнення умовно

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью отримав рік позбавлення волі умовно за два податкові злочини й шахрайство в розмірі 3,3 млн євро під час роботи в Іспанії.

Про це повідомляє El Mundo.

У травні Моурінью зізнався в ухиленні від сплати податків у 2011 і 2012 роках, які склали понад три мільйони євро.

За інформацією джерела, вердикт був винесений за згодою податкового органу, і справа тепер буде закрита.

Нагадаємо, Моурінью прокоментував свою можливу відставку.

Раніше, у ЗМІ почала з'являтись інформація про можливу відставку тренера "червоних дияволів".

Джерело - ua-football.