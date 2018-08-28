Зідан, Конте та ще 3 кандидати на пост Моурінью

Після поразки від Тоттенгему, в британській пресі почали ширитися чутки, що тренер Манчестер Юнайтед, Жозе Моурінью може покинути свій пост.

Про це повідомляє Depo.Сектор з посиланням на Mirror.co.uk.

Список складається з п'яти імен: Массіміліано Аллегрі (Ювентус), Маурісіо Почеттіно (Тоттенхем), Райан Гіггз (збірна Уельсу), Антоніо Конте (без роботи), Зінедін Зідан (без роботи).

Саме останній зі списку є головним претендентом на те, щоб змінити Моуріньо біля керма Юнайтед.

Нагадаємо, тренер Карпат радився із Моурінью перед тим як очолити львівський клуб.

Джерело - Depo.Сектор.