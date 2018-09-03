Моурінью прокоментував можливу свою відставку

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью впевнений у тому, що його не звільнять.

Про це розповів сам тренер.

"Якщо вони мене звільнять, можете собі уявити, скільки грошей їм доведеться мені заплатити? Вони кажуть, що я під загрозою, але я так не вважаю",- сказав Жозе в інтерв’ю La Repubblica.

Чинний контракт португальця з англійським клубом завершується в червні 2020 року.

Після чотирьох турів "червоні дияволи" мають в активі 6 очок, посідаючи 10 місце.

Нагадаємо, Моурінью жорстко відповів Венгеру.

Також, Погба повідомив, що піде з МЮ.

Джерело - ua-football.