Луїс Енріке назвав склад збірної Іспанії на матчі Ліги націй

Головний тренер національної команди Іспанії з футболу Луїс Енріке викликав 24 гравці на поєдинки Ліги націй проти Англії та Хорватії
Про це інформує Mundo Deportivo.
Головна несподіванка – відсутність у списку захисника Барселони Жорді Альби. Цікаво, що під час роботи Енріке в Барселоні у тренера неодноразово виникали конфлікти із захисником. Також варто відзначити повернення Серхі Роберто.
⚠ OFICIAL | Lista de convocados por @LUISENRIQUE21 para los partidos ante Inglaterra (@England) y Croacia (@HNS_CFF) de la UEFA Nations League#UnaNuevaIlusión pic.twitter.com/JXES4A9VoD— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 31 серпня 2018 р.
Повністю склад "Фурії Рохи" виглядає наступним чином:
Голкіпери: Де Хеа, Кепа, Пау Лопес
Захисники: Карвахаль, Начо, Албіоль, Серхіо Рамос, Іньїго Мартінес, Аспілікуета, Дієго Льоренте, Маркос Алонсо, Гайя
Півзахисники: Бускетс, Серхі Роберто, Родрі, Сауль, Тьягу Алькантара, Себальйос, Іско
Нападники: Марко Асенсіо, Мората, Дієго Коста, Родріго, Сусо.
Джерело - football24.