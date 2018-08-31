Луїс Енріке назвав склад збірної Іспанії на матчі Ліги націй

Головний тренер національної команди Іспанії з футболу Луїс Енріке викликав 24 гравці на поєдинки Ліги націй проти Англії та Хорватії

Про це інформує Mundo Deportivo.

Головна несподіванка – відсутність у списку захисника Барселони Жорді Альби. Цікаво, що під час роботи Енріке в Барселоні у тренера неодноразово виникали конфлікти із захисником. Також варто відзначити повернення Серхі Роберто.

Повністю склад "Фурії Рохи" виглядає наступним чином:

Голкіпери: Де Хеа, Кепа, Пау Лопес

Захисники: Карвахаль, Начо, Албіоль, Серхіо Рамос, Іньїго Мартінес, Аспілікуета, Дієго Льоренте, Маркос Алонсо, Гайя

Півзахисники: Бускетс, Серхі Роберто, Родрі, Сауль, Тьягу Алькантара, Себальйос, Іско

Нападники: Марко Асенсіо, Мората, Дієго Коста, Родріго, Сусо.

Джерело - football24.