Керівництво Манчестер Юнайтед визначилися з долею Моурінью

Жозе Моурінью залишиться на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що керівництво клубу задоволене реакцією команди на програний матч у Брайтоні і їм сподобався перший тайм проти "шпор".

За інформацією джерела, Моурінью не буде звільнений мінімум до 15 вересня, коли "червоні дияволи" зіграють проти Вотфорда.

Розмови щодо можливого звільнення португальця пішли ще після матчу 2 туру з Брайтоном, а продовжились після розгромної поразки вдома від Тотенгема.

Джерело - football24.