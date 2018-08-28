Як Моурінью зганьбився на Олд Траффорд. ВІДЕО

В останньому турі АПЛ, підопічні Жозе Моурінью, зганьбилися на рідному стадіоні, програвши Тоттенгему 0:3.
Перший тайм Манчестер Юнайтед грав першим номером, і здавалося, що "манкуніанці" зможуть забити.
Другий тайм розпочався з двох голів "шпор".
Манчестер мав декілька хороших моментів, але свої нагоди, підопічні Моурінью не реалізували.
А от Тоттенгем зміг забити третій гол, чим вони поховали інтригу.
Наприкінці поєдинку, трибуни Олд Траффорд аплодували Моурінью, а він аплодував їм, це схоже на прощання.
До вашої уваги огляд матчу Манчестер Юнайтед - Тоттенгем.
Джерело - champion.com.ua.