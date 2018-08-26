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Як Маріуполь і Львів демонстрували феєрію голів у 6-му турі УПЛ. ВІДЕО

Вчора 22:30 217 0
Як Маріуполь і Львів демонстрували феєрію голів у 6-му турі УПЛ. ВІДЕО

Маріуполь у матчі 6 туру УПЛ приймали Львів.

На 45+2 Парамонов закинув гол у "роздягальню" приазовців.

Другий тайм подарував ще 3 голи у зустрічі. Спочатку Олександр Піхальонок зрівняв рахунок, а за 2 хвилини Дуарте знову вивів новачка елітного дивізіону вперед.

Остаточний рахунок встановив В'ячеслав Чурко. У підсумку, Юрій Бакалов здобуває своє перше очко на посаді головного тренера львів'ян.

Нагадаємо, Маріуполь в минулому турі поступився Ворсклі.

Раніше, Маріуполь вилетів із ЛЄ.

Джерело - you tube.

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