Як Маріуполь і Львів демонстрували феєрію голів у 6-му турі УПЛ. ВІДЕО

Маріуполь у матчі 6 туру УПЛ приймали Львів.

На 45+2 Парамонов закинув гол у "роздягальню" приазовців.

Другий тайм подарував ще 3 голи у зустрічі. Спочатку Олександр Піхальонок зрівняв рахунок, а за 2 хвилини Дуарте знову вивів новачка елітного дивізіону вперед.

Остаточний рахунок встановив В'ячеслав Чурко. У підсумку, Юрій Бакалов здобуває своє перше очко на посаді головного тренера львів'ян.

Нагадаємо, Маріуполь в минулому турі поступився Ворсклі.

Раніше, Маріуполь вилетів із ЛЄ.

Джерело - you tube.