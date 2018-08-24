Російська команда вийде на матч у формі з дизайном "ковра"

24 серпня о 19.30 за київським часом відбудеться черговий тур чемпіонату Росії, в якому тульський Арсенал прийме Ростов. В якому гості вийдуть у формі з дуже дивним дизайном.

Про це повідомив Twitter "жовто-синіх".

В соціальній мережі говориться, що команда вийде на вечірній поєдинок в новій "килимовій" формі, яку представили кілька днів тому.

Нагадаємо, раніше витівка фаната який під час матчу чемпіонату Росії, приніс замість прапора команди килим, спонукала Ростов зробити його клубним надбанням.

Джерело - Twitter.