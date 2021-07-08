 Вацко: Прикро, у Данії вкрали шанс | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Вацко: Прикро, у Данії вкрали шанс

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Коментатор прокоментував вихід збірної Англії у фінал
Вацко: Прикро, у Данії вкрали шанс
#Вацко, #Данія, #Англія

Джерело - ТК Футбол.

Відомий український коментатор Віктор Вацко розчарований результатом півфіналу Євро-2020 Англія - Данія.

Про це заявив сам журналіст.

"Мені дуже прикро за збірну Данії. Я вважаю, що у них вкрали шанс. Англія була сильнішою, вона була фаворитом. Якби була серія пенальті, за рахунок фактора Шмейхеля, Данія б виграла.

Шмейхель дуже хороший при пенальті. Це навіть показав одинадцятиметровий від Кейна. По грі, з середини другого тайму, у Данії шансів не було", - сказав Вацко.

Нагадаємо, що вирішальний гол на 104-й хвилині забив Гаррі Кейн. Приводом для дискусій стало призначення пенальті, після падіння Рахіма Стерлінга в карній зоні.

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