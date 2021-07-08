Вацко: Прикро, у Данії вкрали шанс

Джерело - ТК Футбол.
Відомий український коментатор Віктор Вацко розчарований результатом півфіналу Євро-2020 Англія - Данія.
Про це заявив сам журналіст.
"Мені дуже прикро за збірну Данії. Я вважаю, що у них вкрали шанс. Англія була сильнішою, вона була фаворитом. Якби була серія пенальті, за рахунок фактора Шмейхеля, Данія б виграла.
Шмейхель дуже хороший при пенальті. Це навіть показав одинадцятиметровий від Кейна. По грі, з середини другого тайму, у Данії шансів не було", - сказав Вацко.
Нагадаємо, що вирішальний гол на 104-й хвилині забив Гаррі Кейн. Приводом для дискусій стало призначення пенальті, після падіння Рахіма Стерлінга в карній зоні.