Вацко: Прикро, у Данії вкрали шанс

Відомий український коментатор Віктор Вацко розчарований результатом півфіналу Євро-2020 Англія - Данія.

Про це заявив сам журналіст.

"Мені дуже прикро за збірну Данії. Я вважаю, що у них вкрали шанс. Англія була сильнішою, вона була фаворитом. Якби була серія пенальті, за рахунок фактора Шмейхеля, Данія б виграла.

Шмейхель дуже хороший при пенальті. Це навіть показав одинадцятиметровий від Кейна. По грі, з середини другого тайму, у Данії шансів не було", - сказав Вацко.