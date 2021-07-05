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УЄФА представила м'яч для вирішальних матчів Євро-2020

Сьогодні 16:11 196 0
Краса в чистому вигляді
УЄФА представила м'яч для вирішальних матчів Євро-2020
#УЄФА, #Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

УЄФА представила новий офіційний м'яч півфіналів і фіналу чемпіонату Європи-2020.

Про це повідомляє пресслужба організації.

М'яч отримав назву Uniforia Finale.

"Краса в чистому вигляді", - йдеться в повідомленні.

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