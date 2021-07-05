УЄФА представила м'яч для вирішальних матчів Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
УЄФА представила новий офіційний м'яч півфіналів і фіналу чемпіонату Європи-2020.
Про це повідомляє пресслужба організації.
М'яч отримав назву Uniforia Finale.
"Краса в чистому вигляді", - йдеться в повідомленні.
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|На сайт
Джерело - Чемпіон.
УЄФА представила новий офіційний м'яч півфіналів і фіналу чемпіонату Європи-2020.
Про це повідомляє пресслужба організації.
М'яч отримав назву Uniforia Finale.
"Краса в чистому вигляді", - йдеться в повідомленні.