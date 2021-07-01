Україна - Англія: Де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2020

Матч відбудеться у суботу, 3 липня

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в 1/4 фіналу Євро-2020 зіграє з національною командою Англії.

Матч відбудеться у суботу, 3 липня, у Римі. Початок о 22:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалах Україна, Футбол 1 та Футбол 2.