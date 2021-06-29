Після завершення кар'єри Андрій Шевченко був упевнений, що стане тренером.

Про це заявив відомий російський тренер Юрій Сьомін.

"Андрій був настільки популярний, що, коли закінчував, йому відразу запропонували очолити збірну. У нас навіть була з ним розмова на цю тему. Радив йому погоджуватися, але Шевченко сказав: "Ні, хочу ще повчитися". Напевно, він мав рацію. Якби він пішов туди відразу, може, виникли б певні складності. А зараз це вже досвідчений тренер міжнародного рівня", - сказав Сьомін.