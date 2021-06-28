Шевченко: Збірна України провела хороший груповий етап

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив груповий етап Євро-2020.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я вважаю, що команда провела хороший груповий етап. Ми зіграли хороший матч з Нідерландами. Ми зіграли хороший матч з Північною Македонією. Австрія? Дуже сильний суперник. У першому таймі вони, звичайно, нас переграли. У другому ми вирівняли гру, але не вистачило [сил]. Це фізично дуже сильна команда, добре підготовлена ​​тактично, з кваліфікованими футболістами.

Так що потрібно врахувати, що група у нас була дуже непроста. Ми з неї вийшли - команда наполегливо йшла до цього.

У футболі ти постійно повинен доводити. У футболі не буває відпусток, прохідних ігор, прохідних сезонів. Якщо ти знизив свій рівень, то з провідного гравця відразу ж перетворюєшся на посередність. Це всі повинні розуміти і знати.

Якщо ти хочеш бути хорошим гравцем, якщо хочеш високих результатів і досягнень, якщо хочеш зробити свою кар'єру успішною, ти повинен кожен день себе змушувати", - сказав Шевченко.