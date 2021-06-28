Роналду звернувся до уболівальників після вильоту Португалії з Євро-2020

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи - 2020 збірна Бельгії переграла національну команду Португалії.

Капітан збірної Португалії звернувся до уболівальників після цієї поразки.

"Ми не домоглися бажаного результату і покинули змагання раніше, ніж хотіли. Але ми пишаємося своїм виступом, ми віддали всі сили, щоб захистити титул чемпіонів Європи, і ця команда довела, що вона ще може принести багато радості португальському народу", - заявив португалець.

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"Наші вболівальники невпинно підтримували команду від початку до кінця. Саме заради них ми бігли і билися, щоб виправдати довіру, яку вони нам надали. Не вдалося домогтися того, чого ми всі хотіли, але висловлюємо нашу щиру і глибоку подяку. Вітаємо Бельгію і бажаємо удачі всім командам, які ще беруть участь у змаганнях. Що стосується нас, то ми повернемося сильнішими. Вперед, Португалія!", - підсумував Роналду.