Мората: Після матчу з Польщею я отримував погрози, образи на адресу моєї родини

Джерело - Marca.
Нападник збірної Іспанії Альваро Мората після матчу Євро-2020 з Польщею (1:1), в якому він не реалізував кілька моментів, отримав погрози від уболівальників.
Про це заявив сам футболіст.
"Я не спав дев'ять годин після гри з Польщею, отримував погрози, образи на адресу моєї родини, слова, що мої діти помруть...
Люди свистять мені, але я намагаюся щосили. Я віддаю своє життя за збірну. Якби ми виграли 3:0 у Швеції чи Польщі, стадіон зробив би хвилю
Але зі мною все гаразд. Може бути, кілька років тому мене б це гнітило, і я б провів кілька тижнів в ізоляції від усього світу", - заявив Мората.