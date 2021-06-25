 Мората: Після матчу з Польщею я отримував погрози, образи на адресу моєї родини | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Мората: Після матчу з Польщею я отримував погрози, образи на адресу моєї родини

Сьогодні 21:40 107 0
Футболіст - про неадекватну поведінку вболівалньиків
Мората: Після матчу з Польщею я отримував погрози, образи на адресу моєї родини
#Іспанія, #Мората

Джерело - Marca.

Нападник збірної Іспанії Альваро Мората після матчу Євро-2020 з Польщею (1:1), в якому він не реалізував кілька моментів, отримав погрози від уболівальників.

Про це заявив сам футболіст.

"Я не спав дев'ять годин після гри з Польщею, отримував погрози, образи на адресу моєї родини, слова, що мої діти помруть...

Люди свистять мені, але я намагаюся щосили. Я віддаю своє життя за збірну. Якби ми виграли 3:0 у Швеції чи Польщі, стадіон зробив би хвилю

Але зі мною все гаразд. Може бути, кілька років тому мене б це гнітило, і я б провів кілька тижнів в ізоляції від усього світу", - заявив Мората.

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