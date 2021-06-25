Мората: Після матчу з Польщею я отримував погрози, образи на адресу моєї родини

Футболіст - про неадекватну поведінку вболівалньиків

Джерело - Marca.

Нападник збірної Іспанії Альваро Мората після матчу Євро-2020 з Польщею (1:1), в якому він не реалізував кілька моментів, отримав погрози від уболівальників.

Про це заявив сам футболіст.