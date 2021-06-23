Португалія - Франція: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група F 23 червня, 2021 Португалія - Франція Стадіон: Пушкаш Арена, Будапешт

23 червня Будапешті на стадіоні Пушкаш Арена відбудеться поєдинок 3-го туру групи F Чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Португалії та Франції.

Португалія

Матч проти збірної Німеччини наочно продемонстрував проблеми у португальців. Перш за все, це проблеми в обороні. Пепе не молодий і вже не встигає за швидконогими форвардами. Геррейро і Семеду більше акцентовані на атаку, ніж на оборону. Швидше за все, цим хлопцям не вийде стримати стрімкий напад збірної Франції. Але у Португалії є Кріштіану, який може самостійно вирішити результат будь-якого поєдинку.

Обидві збірні підходять до очного протистояння далеко не в найкращому настрої. Але в цій грі і Португалія, і Франція повинні грати на перемогу. Правда якщо у Франції видно, що потенціал є, але трохи не вистачає в завершальній стадії атак, то у Португалії поки що тактика максимальна проста - віддай м'яч Кріштіану, а він щось постарається придумати.

Заявка команди

Воротарі: Антоні Лопеш (Ліон), Руй Патрісіу (Вулвергемптон), Руй Сілва (Гранада).

Захисники: Жоау Канселу (Манчестер Сіті), Нелсон Семеду (Вулвергемптон), Жозе Фонте (Лілль), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Нуну Мендеш (Спортінг), Рафаел Геррейру (Боруссія Дортмунд).

Півзахисники: Данілу Перейра (ПСЖ), Жоау Пальінья (Спортінг), Рубен Невеш (Вулвергемптон), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Моутінью (Вулвергемптон), Ренату Саншеш (Лілль), Сержіу Олівейра (Порту), Вілльям Карвалью (Бетіс).

Нападники: Педру Гонсалвеш (Спортінг), Андре Сілва (Айнтрахт Франкфурт), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Кріштіану Роналду (Ювентус), Діогу Жота (Ліверпуль), Гонсалу Гедеш (Валенсія), Жоау Фелікс (Атлетіко), Рафа Сілва (Бенфіка).

Франція

До матчу проти угорців французи підійшли явно з поганим настроєм. Вони недооцінили суперника, за що поплатилися. Нічия - не найгірший результат, але не тоді, коли всі чекали від тебе перемоги. Зараз чинні чемпіони світу знаходяться в такій ситуації, що їм потрібно як мінімум не програти Португалії. Але знаючи їх амбіції, можна не сумніватися, що підопічні Дешама гратимуть виключно з розрахунком на успіх.

За великим рахунком, нічия повинна виводити в плей-оф обидві команди, але французи напевно хочуть бути першими, якщо вони не виграють, їх можуть випередити німці. У Дідьє Дешама сильніший склад, та й в плані тактики Португалія ніколи не була зразковою збірної. Очікуємо складного поєдинку.

Заявка команди

Воротарі: Юго Льоріс (Тоттенгем), Стів Манданда (Олімпік), Майк Меньян (Лілль).

Захисники: Люка Дінь (Евертон), Лео Дюбуа (Ліон), Лукас Ернандес (Баварія), Преснель Кімпембе (ПСЖ), Жюль Кунде (Севілья), Клеман Лангле (Барселона), Бенжамен Павар (Баварія), Рафаель Варан (Реал), Кюрт Зума (Челсі).

Півзахисники: Н'Голо Канте (Челсі), Тома Лемар (Атлетіко), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Адріен Рабьо (Ювентус), Мусса Сіссоко (Тоттенгем), Корентен Толіссо (Баварія).

Нападники: Віссам Бен-Йеддер (Монако), Карім Бензема (Реал), Кінгслі Коман (Баварія), Усман Дембеле (Барселона), Олівье Жіру (Челсі), Антуан Грізманн (Барселона), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Маркюс Тюрам (Боруссія Менхенгладбах).

Чемпіонати Європи

Збірна Португалії грає на чемпіонаті Європи восьмий раз в історії і сьомий раз поспіль.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (2016)

Для французької збірної це десятий Євро в історії і восьмий поспіль. Востаннє фінальна стадія чемпіонату Європи відбулася без французів 1988 року.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1984, 2000)

Історія протистоянь

Перед фіналом Євро-2016 в активі збірної Франції було 10 поспіль перемог над португальцями. Загальна статистика французів в матчах з Португалією: В18 Н1 П6

Цифри та факти

• Португалія і Франція зустрічалися в минулому розіграші Ліги націй. Перша зустріч завершилася з рахунком 0:0, а потім Франція домоглася мінімальної гостьової перемоги;

• У кваліфікації Євро-2020 збірна Португалії посіла друге місце в групі В. Вона на три очки відстала від України;

• У фінальну стадію Євро-2020 французи вийшли з першого місця в групі H. Вони виграли вісім з десяти матчів кваліфікації (Н1 П1);

• До перемоги на Євро-2016 збірна Португалії не вигравала великі турніри;

• Франція не програє дев'ять матчів поспіль;

• Збірна Франції програла в шести з дев'яти матчів в Угорщині (усі в Будапешті).

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори більше вірять у перемогу збірної Франції. На їхній тріумф у матчі можна поставити з коефіцієнтом 2,28. Перемогу Португалії оцінюють у 3,95.

Прогноз Чемпіона

Нічия 2:2