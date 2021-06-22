Російський футболіст: Україна поїхала додому, а крику скільки було: Форма, Крим намалювали

Джерело - Чемпіон.
Колишній вінгер збірної Росії Володимир Бистров оцінив виступ збірної України на чемпіонаті Європи.
Про це розповів сам футболіст.
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"Україна поїхала додому. А крику скільки було: форма, Крим намалювали...
Треба було просто менше шуміти, а більше займатися справою, футбольною справою", - відзначив Бистров на одному з російських телеканалів.
Нагадаємо, збірна України програла Австрії на Євро-2020.