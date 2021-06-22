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Російський футболіст: Україна поїхала додому, а крику скільки було: Форма, Крим намалювали

Сьогодні 14:13 660 2
Володимир Бистров прокоментував виступ збірної України
Російський футболіст: Україна поїхала додому, а крику скільки було: Форма, Крим намалювали
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Колишній вінгер збірної Росії Володимир Бистров оцінив виступ збірної України на чемпіонаті Європи.

Про це розповів сам футболіст.

Важливо: Збірна України може вийти до плей-оф Євро-2020: варіанти продовження виступів

"Україна поїхала додому. А крику скільки було: форма, Крим намалювали...

Треба було просто менше шуміти, а більше займатися справою, футбольною справою", - відзначив Бистров на одному з російських телеканалів.

Нагадаємо, збірна України програла Австрії на Євро-2020.

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