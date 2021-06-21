Матвієнко: Через помилки на початку стали грати не так, як хотіли

У матчі з Австрією в третьому турі Євро-2020 гравці збірної України припускалися простих помилок та обрізок.

Про це заявив захисник збірної України Микола Матвієнко.

"Все почалося на початку гри. Кілька нервових моментів, дуже простих помилок, обрізок. Через це ми стали грати не так як хотіли, бути обережними, Австрія це відчула і почала пресингувати. Через це у нас перший тайм не дуже вийшов. У другому вже трохи перебудувалися і намагалися показувати кращу гру.

Ми знали, що збірна Австрії буде пресингувати, тому що їм потрібна була перемога. Але через те, що ми нервово почали, не виходило робити те, що ми хотіли.

Турнірні перспективи? А що ще залишається? Чекаємо, сподіваємося, віримо", - зазначив Матвієнко.