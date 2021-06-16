 Хорватія - Чехія: анонс і прогноз на матч у групі D чемпіонату Європи | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Хорватія - Чехія: анонс і прогноз на матч у групі D чемпіонату Європи

Сьогодні 12:44 319 0
Хорватія - Чехія: анонс і прогноз на матч у групі D чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група D
18 червня, 2021

Хорватія - Чехія
Гемпден Парк, Глазго

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

У понеділок 18 червня о Глазго на стадіоні Гемпден Парк відбудеться поєдинок 2-го туру групи D чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Хорватії та Чехії. 

Хорватія

Збірна Хорватії є чинним віцечемпіоном світу. Однак, після такого успішного для себе мундіалю хорвати не можуть підтвердити свій статус, оскільки їхня гра зараз зовсім не відповідає високим статусам. Перенесення Євро напевно позначилося на віковому складі збірної Хорватії. Модрича вже 35, Перешичу - 32, Врсалько - 29. Можна продовжувати і далі, але суть зрозуміла. В команді вистачає досвідчених і майстерних гравців, але на зміну їм поки не видно переспективної молоді. Звичайно, склад збірної Хорватії досі можна вважати дуже сильним, але повторити успіх минулого великого турніру команда Златко Далича не здатна. У першій грі турніру хорвати мінімально поступилися англійцям, показавши, при цьому, дуже слабку гру в атаці.

Заявка команди

Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Ловре Калинич (Хайдук), Сімон Слуга (Лутон).

Захисники: Шіме Врсалько (Атлетіко), Борна Барішіч (Рейнджерс), Дуе Чалета-Цар (Олімпік), Деян Ловрен (Зеніт), Йосіп Юрановіч (Легія), Домагой Віда (Бешикташ), Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг), Домагой Брадаріч (Лілль), Міле Шкоріч (Осієк).

Півзахисники: Матео Ковачич (Челсі), Лука Модрич (Реал), Марцело Брозович (Інтер), Мілан Бадель (Дженоа), Нікола Влашич (ЦСКА Москва), Маріо Пашалич (Аталанта), Іван Перішич (Інтер), Йосип Брекало (Вольфсбург), Міслав Оршич (Динамо Загреб), Лука Іванушец (Динамо Загреб).

Нападники: Анте Ребич (Мілан), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Анте Будімір (Осасуна), Андрей Крамарич (Гоффенгайм).

Чехія

Збірна Чехії є, мабуть, однією з найбільш непередбачуваних команд майбутнього турніру. Не можна сказати, що чехи мають сильний склад, але навіть з такими футболістами вони здатні дати бій будь-кому. Слабка оборона чеської команди компенсується досить непоганий атакувальною лінією. Проте, в грі проти збірної Шотландії чехи змогли забити два м'ячі і, при цьому, не пропустити. У матчі проти Хорватії гості точно знову продемонструють гідну гру.

Збірна Хорватії змушена буде брати в облогу ворота суперника з перших хвилин. Чехи завдяки перемозі в стартовому турі спокійно займуться обороною і чекатимуть на свій шанс в контратаці.

Заявка команди

Воротарі: Алеш Мандоус (Сігма), Томащ Вацлік (Севілья), Іржі Павленка (Вердер).

Захисники: Томаш Калас (Брістоль Сіті), Ондржей Челюстка (Спарта), Якуб Брабец (Вікторія Плзень), Ян Боржил, Давід Зіма (обидва – Славія), Владімір Коуфал (Вест Гем), Павел Кадержабек (Гоффенгайм), Алеш Матею (Брешіа).

Півзахисники: Владімір Даріда (Герта), Томаш Соучек (Вест Гем), Алекс Крал (Спартак Москва), Лукаш Масопуст, Петр Шевчик, Томаш Холеш (усі – Славія), Антонін Барак (Верона), Якуб Пешек (Ліберец).

Нападники: Патрік Шік (Байер), Міхал Крменчік (ПАОК), Матей Відра (Бернлі), Томаш Пекхарт (Легія).

Чемпіонати Європи

Збірна Хорватії грає на чемпіонаті Європи вшосте (і вп'яте поспіль). Після здобуття незалежності Хорватія пропустила тільки ЄВРО-2000

Найкращий результат на Євро: 1/4 фіналу (1996, 2008)

Після розпаду Чехословаччини в 1993 році збірна Чехії не пропустила жодного чемпіонату Європи.

Чехословаччина виграла континентальну першість в 1976 році. Через 20 років збірна незалежної Чехії дійшла до фіналу чемпіонату Європи, в якому поступилася Німеччині. Чехи грали також в півфіналі Євро-2004 і чвертьфіналі Євро-2012

Найкращий результат на Євро: перемога (1976, Чехословаччина)

Історія протистоянь

Команди зіграли між собою тільки три матчі і чехи не виграли жодного. Одна перемога Хорватії і два нічийних результати.

Цифри та факти

• Збірні Чехії та Хорватії зіграли внічию на Євро-2016 (2:2);

• На Євро-2016 збірна Чехії посіла останнє місце у своїй групі, набравши лише одне очко;

• У відбірковому циклі Євро-2020 підопічні Далича зайняли перше місце в групі Е;

• Поступившись Англії в стартовому турі, хорвати програли в основний час лише другий з 15 останніх матчів Євро (В9 Н4).

• У відбірковому циклі Євро-2020 чехи посіли друге місце в групі А слідом за Англією;

• Збірна Чехії/Чехословаччини сім разів грала на Гемпден Парк (В1 Н1 П5) і тільки в стартовому турі Євро-2020 здобула першу перемогу.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Хорватії фаворитом. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 2,21.

Поставити на перемогу збірної Чехії, можна за 3,65.

Прогноз Чемпіона

Нічия 1:1

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