 Швеція - Словаччина: анонс і прогноз на матч у групі Е чемпіонату Європи | Євро-2020 | Champion.com.ua
Євро-2020. Франція переграла Німеччину, Португалія з дублем Роналду розгромила Угорщину та інші новини
Сьогодні 08:00 1058
Євро-2020. Зіркова Франція переграла Німеччину та розпочала свій шлях до трофея
Сьогодні 10:00 299
Євро-2020. Збірна України - Збірна Північної Македонії: матч-центр
Сьогодні 09:50 4180
Шевченко: У збірній відмінна атмосфера, під чутками немає жодних підстав
Сьогодні 08:39 906
Яремчук увійшов у ТОП-5 найкращих гравців першого раунду Євро-2020
Сьогодні 08:20 1583
Євро-2020. Італія - Швейцарія: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:10 1119
Євро-2020. Фінляндія - Росія: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:08 1362
Роналду побив рекорд Андрія Шевченка
Сьогодні 08:08 2000
Франція обіграла Німеччину на Євро-2020
Вчора 23:55 943
Євро-2020. Франція - Німеччина 1:0. Як це було
Вчора 23:55 6279
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Відео дня. Парашутист приземлився на поле під час матчу Євро-2020
Відео дня. Парашутист приземлився на поле під час матчу Євро-2020 Valeriy Ruchka
Вчора 23:23 804
Чергова дикість на російському ТБ - Бузова поскандалила з Губєрнієвим
Чергова дикість на російському ТБ - Бузова поскандалила з Губєрнієвим Андрій Твердохліб
Вчора 21:19 1270
У Львові придумали нову акцію для підтримки суперників Росії
У Львові придумали нову акцію для підтримки суперників Росії Valeriy Ruchka
Вчора 17:48 1618 1
Євро-2020. Роналду може стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи
Євро-2020. Роналду може стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів Європи Стас Лысак
Вчора 16:30 846
Команда «Шахтар» повернулася на поле в оновленому складі
Команда «Шахтар» повернулася на поле в оновленому складі Дима Копий
Вчора 15:23 766
У Росії затонув спортсмен під час змагань
У Росії затонув спортсмен під час змагань Андрій Твердохліб
Вчора 15:17 1307
Рівно два роки тому збірна України стала чемпіоном світу
Рівно два роки тому збірна України стала чемпіоном світу Valeriy Ruchka
Вчора 11:57 3171 1
Роналду прибрав спонсорську продукцію на пресконференції
Роналду прибрав спонсорську продукцію на пресконференції Valeriy Ruchka
Вчора 11:53 1396 1
Євро-2020. Еріксен вперше звернувся до уболівальників після зупинки серця в матчі з Фінляндією
Євро-2020. Еріксен вперше звернувся до уболівальників після зупинки серця в матчі з Фінляндією Стас Лысак
Вчора 11:19 468
Фото українських уболівальників в Амстердамі не залишить буйдужим нікого
Фото українських уболівальників в Амстердамі не залишить буйдужим нікого Андрій Твердохліб
14.06.2021 20:15 2316 2
Підсумки гри Нідерланди - Україна: травма Зубкова стала ключовою
Підсумки гри Нідерланди - Україна: травма Зубкова стала ключовою Андрій Твердохліб
14.06.2021 19:06 1661
Відео дня. Нападник збірної Чехії забив фантастичний гол із центра поля
Відео дня. Нападник збірної Чехії забив фантастичний гол із центра поля Андрій Твердохліб
14.06.2021 17:24 4124
Збірна України сильніша за Росію: реакція журналістів на матч Нідерланди - Україна
Збірна України сильніша за Росію: реакція журналістів на матч Нідерланди - Україна Стас Лысак
14.06.2021 16:30 1407
Путін - х*йло: українські вболівальники навчили нідерландських співати славнозвісного хіта
Путін - х*йло: українські вболівальники навчили нідерландських співати славнозвісного хіта Андрій Твердохліб
14.06.2021 14:30 3950
Хороший матч при поганій грі: аналіз збірної України. ТаТоТаке
Хороший матч при поганій грі: аналіз збірної України. ТаТоТаке Valeriy Ruchka
14.06.2021 14:18 414
Найкращий матч на Євро-2020: реакція зарубіжних уболівальників на поразку збірної України
Найкращий матч на Євро-2020: реакція зарубіжних уболівальників на поразку збірної України Стас Лысак
14.06.2021 10:00 8659
Збірна Нідерландів знову вийшла вперед - українці пропустили третій гол
Збірна Нідерландів знову вийшла вперед - українці пропустили третій гол Віктор Слюсаренко
13.06.2021 23:44 762
Яремчук зрівняв рахунок після суперпередачі Маліновського - 2:2
Яремчук зрівняв рахунок після суперпередачі Маліновського - 2:2 Віктор Слюсаренко
13.06.2021 23:39 1565
Ярмоленко забив неймовірний гол у ворота Нідерландів
Ярмоленко забив неймовірний гол у ворота Нідерландів Віктор Слюсаренко
13.06.2021 23:34 3319
Веггорст забив другий гол у ворота збірної України
Веггорст забив другий гол у ворота збірної України Віктор Слюсаренко
13.06.2021 23:21 696
Прямі трансляції
Навколо спорту

Швеція - Словаччина: анонс і прогноз на матч у групі Е чемпіонату Європи

Сьогодні 10:38 175 0
Швеція - Словаччина: анонс і прогноз на матч у групі Е чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група Е
18 червня, 2021

Швеція - Словаччина
Газпром Арена, Санкт Петербург

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

У п'ятницю 18 червня відбудеться поєдинок 2-го туру групи E Чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Швеції та Словаччини. 

Швеція

У першому раунді шведи героїчно відстояли нічию в матчі проти іспанців. Так, за великим рахунком скандинави нічого не змогли зробити з іспанцями. "Червона Фурія" в звичній манері розкачувала колектив Андерссона, але важливий тільки підсумковий рахунок, який Швецію більш ніж влаштував.

Для продовження боротьби за місце в плей-оф номінальним господарям потрібно обігрувати словаків, а не сподіватися на удачу в поєдинку з Польщею. Напевно в цій зустрічі ми побачимо більш сміливий футбол від шведів і по-справжньому оцінимо роботу середньої лінії.

Стартовий тур показав, що у збірної Швеції є розуміння гри на контратаках, яке може стати в пригоді в цій грі. Після 100 хвилин майже безвилазної оборони шведи повинні грати сміливіше. Цього разу опонент піходящий за класом.

Заявка команди

Воротарі: Мартін Дубравка (Ньюкасл), Марек Родак (Фулгем), Душан Куцяк (Легія).

Захисники: Петер Пекарік (Герта), Любомір Шатка (Лех), Деніс Вавро (Уеска), Мілан Шкрініар (Інтер), Томаш Губочан (Омонія), Давід Ганцко (Спарта Прага), Мартін Косцелнік (Слован), Мартін Вальент (Мальорка).

Півзахисники: Марек Гамшик (Гетеборг), Станіслав Лоботка (Наполі), Патрік Грошовськи (Генк), Юрай Куцка (Парма), Ондрей Дуда (Кельн), Роберт Мак (Ференцварош), Владімір Вайсс (Слован), Ласло Бенеш (Аугсбург), Лукаш Гараслін (Сассуоло), Томаш Суслов (Гронінген), Ян Грегуш (Міннесота), Якуб Громада (Слован Ліберец).

Нападники: Міхал Дюріш (Омонія), Роберт Боженік (Феєноорд), Іван Схранц (Яблонец).

Словаччина

Збірна Словаччини, об'єктивно, була найслабшою командою квартету E після жеребкування. Однак, це не завадило словакам показати дуже хорошу гру в першому турі і обіграти непоступливих поляків з рахунком 2:1. Нинішня збірна Словаччини є вкрай нестабільною командою, але якщо їй вдасться показати ту ж гру, що і в матчі проти Польщі, то Швеція навряд-чи встоїть.

Заявка команди

Воротарі: Мартін Дубравка (Ньюкасл), Марек Родак (Фулгем), Душан Куцяк (Легія).

Захисники: Петер Пекарік (Герта), Любомір Шатка (Лех), Деніс Вавро (Уеска), Мілан Шкрініар (Інтер), Томаш Губочан (Омонія), Давід Ганцко (Спарта Прага), Мартін Косцелнік (Слован), Мартін Вальент (Мальорка).

Півзахисники: Марек Гамшик (Гетеборг), Станіслав Лоботка (Наполі), Патрік Грошовськи (Генк), Юрай Куцка (Парма), Ондрей Дуда (Кельн), Роберт Мак (Ференцварош), Владімір Вайсс (Слован), Ласло Бенеш (Аугсбург), Лукаш Гараслін (Сассуоло), Томаш Суслов (Гронінген), Ян Грегуш (Міннесота), Якуб Громада (Слован Ліберец).

Нападники: Міхал Дюріш (Омонія), Роберт Боженік (Феєноорд), Іван Схранц (Яблонец).

Чемпіонати Європи

Збірна Швеції пробилась на шостий чемпіонат Європи поспіль і на сьомий в цілому.

Найкращий результат на Євро: 1/8 фіналу (2016)

Збірна Словаччини дебютувала на Євро-2016 і вдруге поспіль грає у фінальній стадії.

Найкращий результат на Євро: 1/8 фіналу (2016)

Історія протистоянь

Швеція і Словаччина зустрічалися п'ять разів. Шведи виграли два матчі, а інші три поєдинки, включаючи два останніх, завершилися внічию.

Цифри та факти

• До 2016 року Словаччина жодного разу не грала на Євро як збірна незалежної країни;

• На Євро-2016 підопічні шведи фінішували в групі Е останніми з одним очком;

• Загальна статистика Словаччини в Росії: В2 Н2 П2;

• Попередня зустріч цих команд відбулася 16 жовтня 2018 року на Френдс Арені у Сольні і завершилася з рахунком 1:1;

• Після перемоги над поляками статистика збірної Словаччини на Євро: В2 Н1 П2;

• Загальна статистика Швеції в Росії: В7 Н3 П5.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Швеції фаворитом. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 1,89.

Поставити на перемогу збірної Словаччини, можна з коефіцієнтом 4,90.

Прогноз Чемпіона

Перемога Швеції 1:0

Коментарі ()