Швеція - Словаччина: анонс і прогноз на матч у групі Е чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група Е 18 червня, 2021 Швеція - Словаччина Газпром Арена, Санкт Петербург

У п'ятницю 18 червня відбудеться поєдинок 2-го туру групи E Чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Швеції та Словаччини.

Швеція

У першому раунді шведи героїчно відстояли нічию в матчі проти іспанців. Так, за великим рахунком скандинави нічого не змогли зробити з іспанцями. "Червона Фурія" в звичній манері розкачувала колектив Андерссона, але важливий тільки підсумковий рахунок, який Швецію більш ніж влаштував.

Для продовження боротьби за місце в плей-оф номінальним господарям потрібно обігрувати словаків, а не сподіватися на удачу в поєдинку з Польщею. Напевно в цій зустрічі ми побачимо більш сміливий футбол від шведів і по-справжньому оцінимо роботу середньої лінії.

Стартовий тур показав, що у збірної Швеції є розуміння гри на контратаках, яке може стати в пригоді в цій грі. Після 100 хвилин майже безвилазної оборони шведи повинні грати сміливіше. Цього разу опонент піходящий за класом.

Заявка команди

Воротарі: Мартін Дубравка (Ньюкасл), Марек Родак (Фулгем), Душан Куцяк (Легія).

Захисники: Петер Пекарік (Герта), Любомір Шатка (Лех), Деніс Вавро (Уеска), Мілан Шкрініар (Інтер), Томаш Губочан (Омонія), Давід Ганцко (Спарта Прага), Мартін Косцелнік (Слован), Мартін Вальент (Мальорка).

Півзахисники: Марек Гамшик (Гетеборг), Станіслав Лоботка (Наполі), Патрік Грошовськи (Генк), Юрай Куцка (Парма), Ондрей Дуда (Кельн), Роберт Мак (Ференцварош), Владімір Вайсс (Слован), Ласло Бенеш (Аугсбург), Лукаш Гараслін (Сассуоло), Томаш Суслов (Гронінген), Ян Грегуш (Міннесота), Якуб Громада (Слован Ліберец).

Нападники: Міхал Дюріш (Омонія), Роберт Боженік (Феєноорд), Іван Схранц (Яблонец).

Словаччина

Збірна Словаччини, об'єктивно, була найслабшою командою квартету E після жеребкування. Однак, це не завадило словакам показати дуже хорошу гру в першому турі і обіграти непоступливих поляків з рахунком 2:1. Нинішня збірна Словаччини є вкрай нестабільною командою, але якщо їй вдасться показати ту ж гру, що і в матчі проти Польщі, то Швеція навряд-чи встоїть.

Заявка команди

Воротарі: Мартін Дубравка (Ньюкасл), Марек Родак (Фулгем), Душан Куцяк (Легія).

Захисники: Петер Пекарік (Герта), Любомір Шатка (Лех), Деніс Вавро (Уеска), Мілан Шкрініар (Інтер), Томаш Губочан (Омонія), Давід Ганцко (Спарта Прага), Мартін Косцелнік (Слован), Мартін Вальент (Мальорка).

Півзахисники: Марек Гамшик (Гетеборг), Станіслав Лоботка (Наполі), Патрік Грошовськи (Генк), Юрай Куцка (Парма), Ондрей Дуда (Кельн), Роберт Мак (Ференцварош), Владімір Вайсс (Слован), Ласло Бенеш (Аугсбург), Лукаш Гараслін (Сассуоло), Томаш Суслов (Гронінген), Ян Грегуш (Міннесота), Якуб Громада (Слован Ліберец).

Нападники: Міхал Дюріш (Омонія), Роберт Боженік (Феєноорд), Іван Схранц (Яблонец).

Чемпіонати Європи

Збірна Швеції пробилась на шостий чемпіонат Європи поспіль і на сьомий в цілому.

Найкращий результат на Євро: 1/8 фіналу (2016)

Збірна Словаччини дебютувала на Євро-2016 і вдруге поспіль грає у фінальній стадії.

Найкращий результат на Євро: 1/8 фіналу (2016)

Історія протистоянь

Швеція і Словаччина зустрічалися п'ять разів. Шведи виграли два матчі, а інші три поєдинки, включаючи два останніх, завершилися внічию.

Цифри та факти

• До 2016 року Словаччина жодного разу не грала на Євро як збірна незалежної країни;

• На Євро-2016 підопічні шведи фінішували в групі Е останніми з одним очком;

• Загальна статистика Словаччини в Росії: В2 Н2 П2;

• Попередня зустріч цих команд відбулася 16 жовтня 2018 року на Френдс Арені у Сольні і завершилася з рахунком 1:1;

• Після перемоги над поляками статистика збірної Словаччини на Євро: В2 Н1 П2;

• Загальна статистика Швеції в Росії: В7 Н3 П5.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Швеції фаворитом. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 1,89.

Поставити на перемогу збірної Словаччини, можна з коефіцієнтом 4,90.

Прогноз Чемпіона

Перемога Швеції 1:0