Збірна України програла з рахунком 3:2

Джерело - Чемпіон.

Збірна України мінімально поступилася у стартовому матчі групового етапу Євро-2020 збірній Нідерландів.

Чимало російських уболівальників почали порівнювати цю поразку з розгромним програшем збірної Росії в матчі з Бельгією(0:3).

"Дуже хочеться респектувати Україні за матч, за характер і за реакцію на поразку. Б'юся об заклад, що ніхто з українців в інтерв'ю не скаже: "Не такий вже космос ці нідерландці".

"Сподіваюся, гравці збірної Росії дивилися матч Нідерланди - Україна. Програти можна ось так. А можна - як Бельгії. Можна говорити, що "Бельгія нічим не здивувала". А можна кричати від злості на себе, як Зінченко після третього гола голландців".

"Молодці Українці, гідна команда".

"Таким Макаром Шевченко дуже скоро повернеться в Мілан. З новою місією. А поки - моє шанування, Україна".

"Один з прапором. Москвич у фан-зоні Лужників.

- Україна програла, але по-іншому. Це була битва. Якщо вийде, то прийду підтримувати Росію 16 червня в матчі з Фінляндією, - розповів уболівальник Артем.

- А російський прапор є?

- Звісно".