Джерело - Чемпіон.
Збірна України мінімально поступилася у стартовому матчі групового етапу Євро-2020 збірній Нідерландів.
Чимало російських уболівальників почали порівнювати цю поразку з розгромним програшем збірної Росії в матчі з Бельгією(0:3).
"Дуже хочеться респектувати Україні за матч, за характер і за реакцію на поразку. Б'юся об заклад, що ніхто з українців в інтерв'ю не скаже: "Не такий вже космос ці нідерландці".
"Сподіваюся, гравці збірної Росії дивилися матч Нідерланди - Україна. Програти можна ось так. А можна - як Бельгії. Можна говорити, що "Бельгія нічим не здивувала". А можна кричати від злості на себе, як Зінченко після третього гола голландців".
"Молодці Українці, гідна команда".
"Таким Макаром Шевченко дуже скоро повернеться в Мілан. З новою місією. А поки - моє шанування, Україна".
"Один з прапором. Москвич у фан-зоні Лужників.
- Україна програла, але по-іншому. Це була битва. Якщо вийде, то прийду підтримувати Росію 16 червня в матчі з Фінляндією, - розповів уболівальник Артем.
- А російський прапор є?
- Звісно".