Євро-2020. Україна в драматичному матчі заслуговано поступилася Нідерландам

Джерело - Чемпіон.

Збірна України дуже яскраво повернулася на чемпіонат Європи після провалу 2016 року.

У першому турі Євро-2020 наша команда протистояла головному фавориту групи C - Нідерландам.

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Гра відбувалася на Йоган Кройф Арені в Амстердамі, за величезної підтримки "летючого голландця".

Трибуни з перших хвилин гнали своїх гравців уперед. Вже на другій хвилині матчу збірна Нідерландів створила перший небезпечний момент. Депай втікав у контратаку, прокинув між ніг Забарному і пробивав по воротах, але Бущан врятував свою команду.

Збірна України намагалася щось створити біля воріт суперника, але у перші хвилини найяскравішим гравцем матчу в складі нашої команди був Георгій Бущан. На 6-й хвилині кіпер Динамо знову рятував. Вейналдум класно відкотив на Дюмфріса в штрафному майданчику, той один на один виходив і пробивав по воротах, але Бущан класно вийшов з воріт і врятував нашу команду.

Нідерланди продовжували насідати, а у цей час пошкодження отримав Олександр Зубков. Його змінив Марлос.

Після перших 10-и хвилин збірна Нідерландів трохи знизила темп своїх атак, проте роботи у Бущана вистачало. На 23-й хвилині Депай класно розрізав оборону збірної України передачею на Ван Аанхольта, але Бущан врятував свою команду вчасним виходом з воріт.

Збірна України відповідала поодинокими ударами, які вдавалося виконати за рахунок індивідуальної майстерності. Ярмоленко класно прибрав м'яч під себе і пробивав правою ногою, але удар прийшовся у руки голкіперу.

Нідерландці повністю володіли ініціативою і на 38-й хвилині створили ще один небезпечний момент. Депай робив класне закидання у штрафний майданчик, м'яч відскочив до Вейналдума, який з льоту пробивав. Бущан навіть після рикошету потягнув цей удар!

Вже через дві хвилини Дюмфріс мав чудову можливість відзначитися. Депай навішував на дальню стійку з лівого флангу, латераль збірної Нідерландів один стояв і спокійно пробивав головою, але не влучив по воротах.

Перший тайм розпочався та завершився за повної домінації збірної Нідерландів і на початку другої половини ця перевага перетворилася у забитий гол. Дюмфріс пішов від Миколенка і прострілив з флангу в центр штрафного, де Бущан на виході перехопив м'яч, але точно на ногу Вейналдуму, який відправив сферу під поперечину.

Нідерландці не зупинялися і дуже швидко подвоїли перевагу. Де Йонг виконував пердачу на Дюмфріса, який протиснув Миколенка. М'яч відскочив до Вегхорста і той пробив повз Бущана.

Після другого забитого голу господарі атакували вже не так активно і наша збірна навіть почала створювати гостроту біля воріт суперника. Яремчук з розвороту пробивав по воротах Стекеленбурга, але м'яч прилетів у руки голкіперу.

А на 75-й хвилині стався неймовірний гол Андрія Ярмоленка, який наразі є найкращим на Євро. Капітан Збірної України змістився у центр і фірмовим обвідним ударом поклав м'яч у дальню дев'ятку.

Пройшло всього декілька хвилин і Олександр Зінченко заробив небезпечний штрафний на фланзі, прикривши м'яч корпусом. Маліновський виконав класну подачу у штрафний майданчик, Яремчук вистрибнув з-за спини Вегхорста і головою поклав м'яч у дальній кут. 2:0 і з першого погляду мертва гра перетворилася на можливість відібрати у фаворита очки і поборотися за перше місце в групі.

Проте усі наші надії зруйнував Дюмфріс, який у підсумку був визнаний найкращим гравцем матчу. Аке виконував подачу з лівого флангу, Дюмфріс вистрибнув вище за Зінченка і поклав м'яч у дальній кут воріт.

Збірна України намагалася ще йти вперед, проте підопічні Франка де Бура упевнено довели гру до перемоги.

Майже увесь поєдинок нідерландці контролювали ситуацію на полі, більше атакували і впевненіше грали у захисті, але одна п'ятихвилинка могла перевернути хід матчу.

Україна розпочинає Євро-2020 з поразки і далі на нас чекає дуже важливий матч проти Північної Македонії, де ми зобов'язанні брати три очки.