Збірна Бельгії розгромила Росію на Євро-2020

Лукаку оформив дубль у звітному матчі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 червня, у матчі першому туру групи В чемпіонату Європи з футболу збірна Бельгії переграла Росію.

У першому таймі матчу бельгійці досить швидко повели у рахунку - Лукаку уникнув положення поза грою та переграв голкіпера. А на 34-ій хвилині Меньє вдало зіграв на добиванні. Після перерви бельгійці не форсували події на полі, намагаючись зберегти сили на інші матчу турніру. Гра росіян попереду виглядала жалюгідно. Наприкінці матчу у ворота Росії залетів третій гол - Лукаку оформив дубль.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу

Група В

1 тур, 12 червня

Бельгія - Росія 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Лукаку, 2:0 - 34 Меньє, 3:0 - 87 Лукаку

Бельгія: Куртуа - Алдервейрелд, Боята, Вертонген (Вермален, 77) - Кастань (Меньє, 28) Дендонкер, Тілеманс, Т. Азар - Мертенс (Е. Азар, 72), Лукаку, Карраско (Прат, 77)

Росія: Шунін - Маріо Фернандес, Семенов, Джикія, Жірков (Караваєв, 43) - Баринов (Дівєєв, 46), Оздоєв - Зобнин (Мухін, 64), Головін, Кузяєв (Черишев, 30, О. Міранчук, 64) - Дзюба

Раніше, збірна Данії програла Фінляндії на Євро-2020.