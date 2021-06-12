 Збірна Бельгії розгромила Росію на Євро-2020 | Футбол | Champion.com.ua
Збірна Бельгії розгромила Росію на Євро-2020
Вчора 23:52 2900
Євро-2020. Нідерланди - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 00:07 3205
Збірна Нідерландів - Збірна України: матч-центр
Сьогодні 00:07 9013 1
Євро-2020. Бельгія - Росія 3:0. Як це було
Вчора 23:51 8736
Сіренко достроково переміг француза Уата
Вчора 22:44 607
Збірна Данії програла Фінляндії на Євро-2020
Вчора 22:29 880
Євро-2020. Нідерланди - Україна: цифри та факти
Вчора 20:00 526
Матч Данія - Фінляндія зупинено - Еріксен втратив свідомість
Вчора 19:51 3849
Зінченко: З нетерпінням чекаю на матч з Нідерландами
Вчора 19:39 274
Волинь програла Чорноморцю. Результати матчів 30 туру Першої ліги
Вчора 19:26 582
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту

Збірна Бельгії розгромила Росію на Євро-2020

Вчора 23:52 2900 0
Лукаку оформив дубль у звітному матчі
Збірна Бельгії розгромила Росію на Євро-2020
#Бельгія, #Росія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 червня, у матчі першому туру групи В чемпіонату Європи з футболу збірна Бельгії переграла Росію.

У першому таймі матчу бельгійці досить швидко повели у рахунку - Лукаку уникнув положення поза грою та переграв голкіпера. А на 34-ій хвилині Меньє вдало зіграв на добиванні. Після перерви бельгійці не форсували події на полі, намагаючись зберегти сили на інші матчу турніру. Гра росіян попереду виглядала жалюгідно. Наприкінці матчу у ворота Росії залетів третій гол - Лукаку оформив дубль.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу
Група В
1 тур, 12 червня

Бельгія - Росія 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Лукаку, 2:0 - 34 Меньє, 3:0 - 87 Лукаку

Бельгія: Куртуа - Алдервейрелд, Боята, Вертонген (Вермален, 77) - Кастань (Меньє, 28) Дендонкер, Тілеманс, Т. Азар - Мертенс (Е. Азар, 72), Лукаку, Карраско (Прат, 77)

Росія: Шунін - Маріо Фернандес, Семенов, Джикія, Жірков (Караваєв, 43) - Баринов (Дівєєв, 46), Оздоєв - Зобнин (Мухін, 64), Головін, Кузяєв (Черишев, 30, О. Міранчук, 64) - Дзюба

Раніше, збірна Данії програла Фінляндії на Євро-2020.

Коментарі ()