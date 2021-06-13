 Легендарний дубль Шевченка, поразка від німців і спогади про Євро-1988 | Євро-2020 | Champion.com.ua
Євро-2020. Англія - Хорватія 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 16:00 2054
Євро-2020. Нідерланди - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:20 4120
Збірна Нідерландів - Збірна України: матч-центр
Сьогодні 14:57 10058 1
МЗС Росії побачило на футболках збірної України Гітлера
Сьогодні 14:24 1138
Підтримаємо збірну України в Бухаресті!
Сьогодні 13:41 5037
Підтримай збірну України на Євро у футбольній вишиванці!
Сьогодні 13:40 1461
Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами
Сьогодні 11:13 3469 2
Росія розгромно поступилася Бельгії та ризикує не вийти до плей-оф Євро-2020
Сьогодні 11:00 774
Шевченко визначився із заявкою на матч з Нідерландами
Сьогодні 10:41 1204
Бельгія розгромила Росію, Данія без Еріксена поступилася Фінляндії та інші новини
Сьогодні 09:30 1014
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Українці на Євро: хто піднімав трофей та секрет успіху команди Лобановського у 1988 році
Українці на Євро: хто піднімав трофей та секрет успіху команди Лобановського у 1988 році Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:28 808
Відео дня. Хто не скаче той москаль - у Львові несамовито вблолівали за Бельгію в матчі з Росією
Відео дня. Хто не скаче той москаль - у Львові несамовито вблолівали за Бельгію в матчі з Росією Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:13 803
Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами
Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:13 3466 2
Росія розгромно поступилася Бельгії та ризикує не вийти до плей-оф Євро-2020
Росія розгромно поступилася Бельгії та ризикує не вийти до плей-оф Євро-2020 Стас Лысак
Сьогодні 11:00 770
Збірна України підтримала Крістіана Еріксена
Збірна України підтримала Крістіана Еріксена Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:15 432
Прямі трансляції
Навколо спорту

Легендарний дубль Шевченка, поразка від німців і спогади про Євро-1988

Сьогодні 13:42 266 0
Легендарний дубль Шевченка, поразка від німців і спогади про Євро-1988

Джерело - Чемпіон.

Уже сьогодні збірна України зіграє стартовий поєдинок Євро-2020 проти команди Нідерландів.

Українська команда втретє зіграє на чемпіонатах Європи. У 2012 році синьо-жовті на правах співгосподаря першості розпочинала турнір матчем на НСК Олімпійському зі шведами. Перемогу збірній України приніс дубль Андрія Шевченка. 

Факт: Гольову одну з гольових передач на Шеву віддав Андрій Ярмоленко, який майже напевне зіграє сьогодні.

Українці на Євро: хто піднімав трофей та секрет успіху команди Лобановського у 1988 році

У першому турі Євро-2016 українці стартували в грі проти Німеччини. Підопічні Михайла Фоменка програли - 0:2.

Факт: Збірна України не забила жодного голу на минулому Євро.

Погляд в історію

На чемпіонаті Європи 1988 року збірна СРСР, у стартовому складі якої вийшло 8! українців, футболісті Динамо, перемогла саме збірну Нідерландів - 1:0. Єдиний гол на на 53-й хвилині матчу забив Василь Рац.

Коментарі ()