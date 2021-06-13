Джерело - Чемпіон.

Уже сьогодні збірна України зіграє стартовий поєдинок Євро-2020 проти команди Нідерландів.

Українська команда втретє зіграє на чемпіонатах Європи. У 2012 році синьо-жовті на правах співгосподаря першості розпочинала турнір матчем на НСК Олімпійському зі шведами. Перемогу збірній України приніс дубль Андрія Шевченка.

Факт: Гольову одну з гольових передач на Шеву віддав Андрій Ярмоленко, який майже напевне зіграє сьогодні.

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У першому турі Євро-2016 українці стартували в грі проти Німеччини. Підопічні Михайла Фоменка програли - 0:2.

Факт: Збірна України не забила жодного голу на минулому Євро.

Погляд в історію

На чемпіонаті Європи 1988 року збірна СРСР, у стартовому складі якої вийшло 8! українців, футболісті Динамо, перемогла саме збірну Нідерландів - 1:0. Єдиний гол на на 53-й хвилині матчу забив Василь Рац.