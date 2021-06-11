Ліппі виділив двох майбутніх героїв збірної Італії

Чемпіон світу 2006 року Марчелло Ліппі вірить в новий міжнародний успіх збірної Італії.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Я бачу, що Італія має почуття власної гідності і здатна досягати відмінних результатів. Є амбіції і міцна база, але це не схоже на 2006 рік. Тоді ми зіграли більше матчів перед початком турніру. Реальність така, що Італія завжди грає на перемогу у будь-якому великому змаганні. Якщо нам пощастить, і всі гравці будуть в хорошій формі, тоді все можливо.

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Я бачу двох гравців, які можуть стати вирішальними. Перший – Ніколо Барелла, тому що він робить все, що роблять найкращі гравці на його позиції. Він атакує і захищається, він впевнено стріляє з-за меж штрафного, він прототип великого півзахисника збірної. Другий – Чіро Іммобіле. Я довіряю йому і думаю, що настав гарний момент, щоб пожинати плоди його важкої роботи", – розповів Ліппі.