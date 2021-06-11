Ярмоленко: Не можемо підвести наших уболівальників

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко поділився очікування від старту Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Готуємося з гарним настроєм. Є невелике хвилювання, як завжди в будь-якого спортсмена перед великими турнірами, тому що ми всі розуміємо, що не маємо підвести наших уболівальників, нашу країну.

Ми розуміємо, що легких ігор не буде, та сподіваємося, що покажемо свій максимум", — сказав Ярмоленко.