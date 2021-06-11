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Ярмоленко: Не можемо підвести наших уболівальників

Сьогодні 11:45 304 0
Андрій Ярмоленко прокоментував старт Євро-2020
Ярмоленко: Не можемо підвести наших уболівальників
#Євро-2020

Джерело - uaf.ua.

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко поділився очікування від старту Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Готуємося з гарним настроєм. Є невелике хвилювання, як завжди в будь-якого спортсмена перед великими турнірами, тому що ми всі розуміємо, що не маємо підвести наших уболівальників, нашу країну.

Ми розуміємо, що легких ігор не буде, та сподіваємося, що покажемо свій максимум", — сказав Ярмоленко.

Раніше УЄФА заборонив Україні розміщувати на формі гасло Героям слава.

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