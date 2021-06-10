 Угорщина - Португалія: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи | Євро-2020 | Champion.com.ua
УЄФА заборонила гасло Героям Слава на формі збірної України
Сьогодні 12:28 365
Підтримаємо збірну України в Бухаресті!
Сьогодні 10:47 3750
Фонсека стане новим головним тренером Тоттенгема
Вчора 23:56 954
Гірн: Джошуа вірить, що покарає Усика
Вчора 22:39 891
Бенфіка продала Педріньйо у Шахтар
Вчора 21:25 839
Прометей переміг Запоріжжя у першому матчі фіналу Суперліги
Вчора 20:25 319
Стороженко назвав бюджет Металіста 1925 на наступний сезон в УПЛ
Вчора 19:55 1213
Бій Ломаченко - Накатані ексклюзивно покаже MEGOGO
Вчора 18:56 7237
Динамо готове відпустити Бущана при адекватній пропозиції
Вчора 18:09 1547
Стало відомо хто очолить Минай
Вчора 16:09 3363
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Закомплексований російський карлик прокоментував форму збірної України
Закомплексований російський карлик прокоментував форму збірної України Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:24 381
Україна проти Росії: Де і коли можуть зустрітися команди на Євро-2020
Україна проти Росії: Де і коли можуть зустрітися команди на Євро-2020 Стас Лысак
Сьогодні 08:30 1597 1
Білодід заспівала пісню Бузової в караоке
Білодід заспівала пісню Бузової в караоке Valeriy Ruchka
Вчора 20:49 877
Шевченко продемонстрував Марлосу дива майстерності - непомітним рухом зав'язав краватку
Шевченко продемонстрував Марлосу дива майстерності - непомітним рухом зав'язав краватку Андрій Твердохліб
Вчора 18:56 1540
Полтавський танк. Ефектна перемога Хижняка над росіянином
Полтавський танк. Ефектна перемога Хижняка над росіянином Valeriy Ruchka
Вчора 16:53 2583
Евро-2020: Украина против России, насколько вероятен матч? Если они встретятся, кто победит?
Евро-2020: Украина против России, насколько вероятен матч? Если они встретятся, кто победит? Дима Копий
Вчора 16:30 869 1
Чекаємо п'ятницю. Зеленський уже у новій футболці збірної України анонсував Євро-2020
Чекаємо п'ятницю. Зеленський уже у новій футболці збірної України анонсував Євро-2020 Valeriy Ruchka
Вчора 16:14 760 1
Два роки тому Португалія виграла першу в історії Лігу націй
Два роки тому Португалія виграла першу в історії Лігу націй Valeriy Ruchka
Вчора 11:12 1578
Ярмоленко забив 40-й гол за збірну, до, здавалося б, вічного рекорду Шевченка залишилося зовсім трішки
Ярмоленко забив 40-й гол за збірну, до, здавалося б, вічного рекорду Шевченка залишилося зовсім трішки Андрій Твердохліб
08.06.2021 23:16 2297
Скандальний плейлист збірної України змінили, але осад залишився
Скандальний плейлист збірної України змінили, але осад залишився Андрій Твердохліб
08.06.2021 19:11 2808 5
Дівчина українського футболіста опублікувала гарячі фото з відпочинку
Дівчина українського футболіста опублікувала гарячі фото з відпочинку Андрій Твердохліб
08.06.2021 15:57 1396
Форма збірної України дратує Росію: реакція зарубіжних ЗМІ
Форма збірної України дратує Росію: реакція зарубіжних ЗМІ Стас Лысак
08.06.2021 15:38 2815 1
Палає! На Росії викликала справжню істерію нова форма збірної України
Палає! На Росії викликала справжню істерію нова форма збірної України Андрій Твердохліб
08.06.2021 15:32 2286 7
Morgenshtern та інше російське лайно: гравці збірної України представили плейлист на Євро-2020
Morgenshtern та інше російське лайно: гравці збірної України представили плейлист на Євро-2020 Андрій Твердохліб
08.06.2021 13:48 2589 4
Де Брейне дотепно привітав Зінченка з очікуванням первістка
Де Брейне дотепно привітав Зінченка з очікуванням первістка Андрій Твердохліб
08.06.2021 11:28 1542 3
Два футболіста збірної України потрапили до символічної збірної Євро-2020
Два футболіста збірної України потрапили до символічної збірної Євро-2020 Андрій Твердохліб
08.06.2021 11:22 1857
2 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі
2 роки тому Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі Андрій Твердохліб
07.06.2021 21:32 11277
Ярмоленко відзначився дублем у контрольному матчі проти Кіпру
Ярмоленко відзначився дублем у контрольному матчі проти Кіпру Valeriy Ruchka
07.06.2021 21:28 792
Відео дня. Яремчук забиває у ворота Кіпру після фантастичної комбанції
Відео дня. Яремчук забиває у ворота Кіпру після фантастичної комбанції Андрій Твердохліб
07.06.2021 20:39 4033
Головний редактор Чемпіона: Чим заслужив Квартал виконувати Гімн України?
Головний редактор Чемпіона: Чим заслужив Квартал виконувати Гімн України? Valeriy Ruchka
07.06.2021 20:28 2097
Прямі трансляції
Навколо спорту

Угорщина - Португалія: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи

Сьогодні 09:17 551 0
Угорщина - Португалія: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група F
15 червня, 2021

Угорщина - Португалія
Пушкаш-Арена, Будапешт

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

У вівторок 15 червня Будапешті на стадіоні Пушкаш-Арена відбудеться поєдинок 1-го туру групи F Чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Угорщини та Португалії.

Угорщина

Збірна Угорщини навела чимало галасу на Євро-2016, вийшовши з першого місця в групі, але поступившись у першому ж етапі плей-оф. На тому турнірі угорська команда змогла відібрати очки і у португальців, зігравши з ними внічию 3:3. Правда, відтоді пройшло чимало часу і варто визнати, що Угорщина стала слабшою. У відбірковому циклі до Євро-2020 угорці стали лише четвертими в групі, але перемоги над Болгарією та Ісландією дозволили команді потрапити до фінальної частини турніру. Ось тільки, подальші перспективи цієї команди вельми туманні, особливо у "групі смерті".

Заявка команди

Воротарі: Адам Богдан (Ференцварош), Денеш Дібус (Ференцварош), Петер Гулачі (Лейпциг), Болаж Тот (Пушкаш-Академія).

Захисники: Бендегуз Болла (Фехервар), Ендре Ботко (Ференцварош), Оттіло Фіоло (Фехервар), Сільвестер Хандья (Фехервар), Акош Кечкеш (Лугано), Адам Лонг (Омонія), Герге Ловренчіч (Ференцварош), Віллі Орбан (Лейпциг), Чобо Шпондлер (Пушкаш-Академія), Оттіло Солоі (Фенербахче).

Півзахисники: Томаш Чері (Мезекевешд), Даніель Гоздог (Гонвед), Філіп Холендер (Партізан), Ласло Кляйнхайслер (Осіек), Адам Нодь (Брістоль Сіті), Лоік Него (Фехервар), Ондраш Шафер (ДАК-1904), Давід Шігер (Ференцварош), Домінік Собослаі (Лейпциг).

Нападники: Янош Хан (Пакш), Неманья Ніколіч (Фехервар), Роланд Шоллоі (Фрайбург), Соболч Шен (Далла), Адам Солоі (Майнц), Кевін Варга (Касімпаша), Роланд Варга (МТК).

Португалія

Національна збірна Португалії є чинним чемпіоном Європи. Після того турніру команда Фернанду Сантуша змогла виграти Лігу Націй, вилетіти на стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу в Росії, і зайняти другий рядок у групі в кваліфікації до Євро-2020, поступившись  Україні. До того ж португальці потрапили до дуже тяжкої групи, де крім угорців їм протистоятимуть німці і французи. Втрачати очки в матчі проти головного аутсайдера квартету гості не мають ніякого права.

Заявка команди

Воротарі: Антоні Лопеш (Ліон), Руй Патрісіу (Вулвергемптон), Руй Сілва (Гранада).

Захисники: Жоау Канселу (Манчестер Сіті), Нелсон Семеду (Вулвергемптон), Жозе Фонте (Лілль), Пепе (Порту), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Нуну Мендеш (Спортінг), Рафаел Геррейру (Боруссія Дортмунд).

Півзахисники: Данілу Перейра (ПСЖ), Жоау Пальінья (Спортінг), Рубен Невеш (Вулвергемптон), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Моутінью (Вулвергемптон), Ренату Саншеш (Лілль), Сержіу Олівейра (Порту), Вілльям Карвалью (Бетіс).

Нападники: Педру Гонсалвеш (Спортінг), Андре Сілва (Айнтрахт Франкфурт), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Кріштіану Роналду (Ювентус), Діогу Жота (Ліверпуль), Гонсалу Гедеш (Валенсія), Жоау Фелікс (Атлетіко), Рафа Сілва (Бенфіка).

Чемпіонати Європи

Угорщина зіграє у фінальній стадії Євро вдруге поспіль. Попередній чемпіонат Європи у Франції став для неї першим з 1972 року.

Найкращий результат на Євро: третє місце (1964)

Збірна Португалії грає на чемпіонаті Європи восьмий раз в історії і сьомий раз поспіль.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (2016)

Історія протистоянь

Збірні Португалії та Угорщини 13 разів зустрічалися одна з одною. У 9 матчах перемога дісталася португальцям і 4  рази Угорщина змогла зачепити нічийний результат.

Цифри та факти

• Португалія жодного разу не програла в 13 матчах з Угорщиною (В9 Н4) при різниці м'ячів 30:10;

• Роналду забив в кваліфікації 11 голів. На один менше, ніж найкращий бомбардир відбіркового циклу нападник збірної Англії Гарі Кейн;

• На Євро-2016 команди зіграли в Ліоні 3:3;

• Португалія виграла в Угорщини всі три матчі в Будапешті.

• Статистика Угорщини в фінальних стадіях Євро: В2 Н2 П4.

• Угорці двічі доходили до фіналу чемпіонату світу. На ЧС-1938 у Франції вони поступилися італійцям, а на ЧС-1954 Швейцарії програли ФРН.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Португалії фаворитом. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 1,70.

Поставити на перемогу збірної Угорщини, можна за - 5,40.

Прогноз Чемпіона

Перемога Португалії 2:0

Коментарі ()