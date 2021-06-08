У ФІФА відреагували на нову форму збірної України

Схвалення екіпіровки команд, що беруть участь в Євро-2020, залишається на розсуд відповідного організатора турніру УЄФА.

Про це повідомляє пресслужбі ФІФА.

"Схвалення екіпіровки команд, що беруть участь, залишається на розсуд відповідного організатора турніру, УЄФА. Таким чином, організатор турніру має право встановлювати відповідні вимоги до екіпіровки, яких зобов'язані дотримуватися команди-учасниці.

Виконуючи цю роботу, організатори турніру повинні добиватися того, щоб все екіпірування відповідало правилам гри в футбол, що публікуються Міжнародною радою футбольних асоціацій та доступним на офіційному сайті ради. З огляду на вищевикладене, оскільки організатором даного турніру є не ФІФА, це питання не потрапляє в зону нашої безпосередньої відповідальності.

Однак ми хочемо підкреслити, що, відповідно до нашого статуту, ФІФА зберігає нейтралітет в політичних питаннях та твердо вірить, що політику і спорт змішувати не слід", - йдеться у заяві.