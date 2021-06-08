Джерело - Чемпіон.

Не встигла збірна України, а точніше президент УАФ андрій Павелко, презентувати нову форму збірної України, як на Росії почалася неабияка істерія, як серез політиків, так і серед пропагандистських ЗМІ.

Зібрали для вас найцікавіше.

Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков

"Регулювання всіх аспектів здійснюється УЄФА."

Депутат Держдуми РФ Дмітрій Свищов

"Я сподіваюся, що цю форму заборонять. Навіщо виступати на Євро, якщо ти їдеш висловлювати свою політичну позицію? УЄФА повинні відреагувати на цю форму і заборонити її. На спортивних стадіонах не повинно бути місця політичним деклараціям."

Почесний президент РФС В'ячеслав Колосков

"В УЄФА обов'язково на це відреагують і заборонять форму. Є регламент, де чітко прописано, які символи і прапори можна зображувати. На тренувальній формі вони можуть так зробити, а на бойовій не мають права."

Сенатор Владімір Джабаров

"Я думаю, що це - неприпустимо. Якщо кожна країна малюватиме на своїй формі карту, яку завгодно, то ви уявляєте — Росія виходить з картою, вибачте, Аляски, Прибалтики, яка колись була в складі Росії. Це ж маячня. Для чого вони це роблять? Виключно з однією метою — спровокувати скандал політичний."

Сенатор Сєргєй Цеков

"Вони навіть на формі футболістів підняли теми, які зовсім не належать до спорту, нашивками з Кримом і написами „Слава Україні!“. […] Збірну України, якщо вона гратиме в такій формі, в Криму підтримають, може, 10% уболівальників. Якщо українські футболісти одягнуть нормальну форму і успішно виступатимуть, то вболівати за них буде набагато більша кількість людей"

Колишній боксер, а нині депутат Держдуми Ніколай Валуєв

"Це спроба політизувати спорт, це некрасиво. Можна припустити, що в Криму проживають громадяни з російським паспортом, які будуть підтримувати збірну України. Тут є певна хитрість. Треба розуміти, що вони мали на увазі, як це тлумачити.

Політика - така річ, в якій є і подвійні, і потрійні стандарти. Мріяти можна скільки завгодно, але Крим - територія Російської Федерації. Це не обговорюється."

Олімпійська чемпіонка, депутатка Держдуми Свєтлана Журова

"Припускаю, що даний дизайн форми був узгоджений. Для УЄФА тут немає нічого поганого, протестного або неправильного. Тільки ми самі можемо спробувати сказати, що це політична заява. Є норми, згідно з якими не можна на формі використовувати політичні елементи."

Російський коментатор Дмітрій Губернієв

"Я ставлюся до цього нормально. Україна може там намалювати Аляску, Африку й Антарктиду, без проблем. Кожна країна що хоче, те й малює. Це ж їхня форма. Ось я стою поруч з Льошею Нємовим, він чотириразовий олімпійський чемпіон. А я можу сказати, що я — п’ятикратний. Можу ж? Чи буде це правдою — не впевнений. Нехай малюють те, що хочуть. Я ось літаю до Сімферополя і щось не бачу там українських прикордонників."

Експрезидент московського Спартака Андрєй Червіченко

"Якщо українці думають, що їм це допоможе краще грати, то заради бога. Нам не треба на це реагувати. [.] Можна було б вимагати того, щоб УЄФА заборонила цю форму, але приєднання Криму, крім деяких блошиних країн, ніхто не визнав, тому тут треба дивитися на це поблажливо. Втратили Крим і втратили, їм боляче. Пройде час, і все це забудеться. Хоча це все, звичайно, смішно."

Представниця МЗС Росії Марія Захарова

"Шкода, що тільки на це вся надія. Прийом не новий. називається тромплей (trompe-l'œil) — спосіб зображення і сукупність технічних прийомів, які створюють ілюзію неможливого, або навпаки — уявлення доступного, відчутного, але насправді неіснуючого. У російській мові є простий аналог складного терміна — "обманка", — написала Захарова. Окремий пасаж вона присвятила гаслу "Слава Україні!", зробивши псевдоісторичний екскурс в історію українського козацтва, поезію Тараса Шевченка і текст гімну України. Зрештою вона назвала цю фразу "калькою з відомого німецького націонал-соціалістичного вітання", звинуватила Україну в "спробах обілити його походження, а також відокремити український націоналізм від поваленого німецького". "Організатори та глядачі Чемпіонату Європи з футболу мають це знати."

А ось ексфутболіст збірної Росії Ігорь Коливанов, здається, пробив дно.

"Хотілося б на їх формі бачити наш прапор, російський. Вони ж все одно нам належать. Що Крим, що вся Україна завжди була російською. Вони взагалі повинні виходити з нашим російським прапором, Україна - це Росія."

Проте, були й більш зважені думки, переважно віж журналістів.

Відомий журналіст і письменник Ігорь Рабінер

"Жодна держава в Європі не визнала Крим російським. Чи не де-факто, яким він у 2014 році став, а де-юре. Таким він вважається тільки в самій Росії. Так чому потрібно вимагати від УЄФА, щоб вона діяла відповідно до російського, але всупереч міжнародному праву? У неї хіба штаб квартира в Москві, а не в Ньоні? Які формальні підстави в УЄФА не визнавати форму з такими контурами? Те, що на це образилися депутати Мілонов, Свищов і їм подібні? Те, що коментатор Губернієв не бачив у Сімферополі жодного українського прикордонника?"

Журналіст і блогер Васілій Уткін

"Я ось чого не розумію. З чого б раптом виникнути міжнародному скандалу через форму збірної України? Подивіться, які країни офіційно визнали Крим російським. Там немає жодної країни-учасниці чемпіонату Європи. Наприклад, власного погляду на державні кордони ні в УЄФА, ні у ФІФА зроду не було. І це принцип (в ньому якраз частково і полягає так званий спорт поза політикою): ці організації дзеркалять точку зору на це ООН. ООН визнає Україну в тих межах, які зараз нанесені на форму збірної цієї країни. Так що я абсолютно не бачу тут підстав для міжнародної бучі. Поправте мене, якщо я помиляюся.

Мені особисто на диво все одно, що нанесено на форму будь-якої збірної, крім російської. На якій, нагадаю, спочатку - на офіційній презентації - прапор Росії на рукаві був зображений в перевернутому вигляді. Вважаю, до презентації цю форму бачили всі офіційні особи і цього не помітили. Або не зрозуміли, що не так. Ось це було принизливо. А як одягнена збірна України, мені по фігу."

Відомий журналіст і коментатор Алєксєй Андронов

"Я якось не зовсім розумію хайпа навколо форми збірної України. Тобто 99% часу росіянам зовсім похер на думку українців, і раптом форма всіх схвилювала. Дивно. А чого не борщ, "вареники москальські" або щось ще? Чому це питання взагалі є обговорюваним росіянами? Ну ладно, Коливанов давно без роботи, вирішив пукнути в світ. Гаразд, висловився Васілій Уткін, він сам собі ЗМІ. Іншим чого кортить? Вас як стосується форма збірної ІНШОЇ країни?

Так, Україна малювала, малює і буде малювати свою карту - з Кримом.

Так, Грузія зробить так само з Абхазією і Південною Осетією.

Так, Латвія, Литва та Естонія будуть вважати СРСР окупантом. Так це так. Інших проблем немає? Тільки це цікавить?

Уже до "форми Росії з Аляскою" домовилися...

Колективне божевілля якесь...

Нагадаємо, в УЄФА заявили, що форму збірної України затверджено.

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