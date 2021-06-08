Зеленський: Нова форма збірної України точно особлива

Джерело - Чемпіон.
Президент України Володимир Зеленський позитивно ставиться до нової форми збірної України з футболу.
Про це заявив сам Зеленський.
"Нова форма збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати. На ній - кілька важливих символів, які об'єднують українців від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя. Наша країна - єдина і неподільна. Крим - це Україна", - зазначив Зеленський.
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Відзначимо, що форма, на яку нанесений контур кордонів України з Кримом, не сподобалася тільки в Росії.