У Фінляндії розкритикували організацію Євро в Санкт-Петербурзі

У Санкт-Петербурзі погано організовано проведення Євро-2020 та наявні дивні правила носіння захисних масок.

Про це заявили журналісти Ilta Sanomat.

"На словах заходи безпеки звучать надійно. У реальності ці заходи виявляються гнучкими і необов'язковими. Наприклад, на Газпром Арені продають пиво, хоча його і неможливо пити, не знімаючи маску. Не потрібні бути семи п'ядей у ​​чолі, щоб зрозуміти, що купив пиво буде сидіти на місці без маски", - йдеться в статті.