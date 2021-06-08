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У Фінляндії розкритикували організацію Євро в Санкт-Петербурзі

Сьогодні 22:09 394 0
Фіни критично висловилася щодо організації Євро
У Фінляндії розкритикували організацію Євро в Санкт-Петербурзі
#Євро-2020

Джерело - sport24.ru.

У Санкт-Петербурзі погано організовано проведення Євро-2020 та наявні дивні правила носіння захисних масок.

Про це заявили журналісти Ilta Sanomat. 

"На словах заходи безпеки звучать надійно. У реальності ці заходи виявляються гнучкими і необов'язковими. Наприклад, на Газпром Арені продають пиво, хоча його і неможливо пити, не знімаючи маску. Не потрібні бути семи п'ядей у ​​чолі, щоб зрозуміти, що купив пиво буде сидіти на місці без маски", - йдеться в статті.

Видання робить висновок, що російська влада необережно ставиться до загрози поширення коронавірусу.

У Петербурзі відбудуться 7 матчів Євро-2020, турнір пройде з 11 червня по 11 липня.

Нагадаємо, збірна Росії може відмовитися від участі в Євро-2020 через форму збірної України.

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