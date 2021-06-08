У Фінляндії розкритикували організацію Євро в Санкт-Петербурзі

Джерело - sport24.ru.
У Санкт-Петербурзі погано організовано проведення Євро-2020 та наявні дивні правила носіння захисних масок.
Про це заявили журналісти Ilta Sanomat.
"На словах заходи безпеки звучать надійно. У реальності ці заходи виявляються гнучкими і необов'язковими. Наприклад, на Газпром Арені продають пиво, хоча його і неможливо пити, не знімаючи маску. Не потрібні бути семи п'ядей у чолі, щоб зрозуміти, що купив пиво буде сидіти на місці без маски", - йдеться в статті.
Видання робить висновок, що російська влада необережно ставиться до загрози поширення коронавірусу.
У Петербурзі відбудуться 7 матчів Євро-2020, турнір пройде з 11 червня по 11 липня.
Нагадаємо, збірна Росії може відмовитися від участі в Євро-2020 через форму збірної України.