У Росії не задоволені новою формою збірної України

Російська істерія, пов'язана з новою формою збірної України з футболу, може вийти на новий рівень.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

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За інформацією джерела, близького до РФС, у Росії серйозно розглядається варіант рішення, при якому їхня збірна з футболу відмовиться від участі в Євро-2020, демонструючи тим самим протест проти того, що УЄФА затвердив нову форму збірної України.

Критичні висловлювання в Росії щодо форми збірної України пов'язані з тим, що на футболку української національної команди нанесений контур карти України, яка включає в себе Крим, який є виключно територією України.

Раніше, в УЄФА відреагували на форму збірної України.

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