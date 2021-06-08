 Уболівальники з України не зможуть відвідати матч збірної в Нідерландах | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Уболівальники з України не зможуть відвідати матч збірної в Нідерландах

Сьогодні 13:39 341 0
Уряд Нідерландів, де буде проходити цей поєдинок, залиши в силі заборону на вільний в'їзд громадян з країн, що не входять до Євросоюзу.
Уболівальники з України не зможуть відвідати матч збірної в Нідерландах
#Євро-2020, #Україна, #Нідерланди

Джерело - footballua.tv.

Уболівальники з України не зможуть підтримати національну команду в стартовому матчі чемпіонату Європи-2020 проти збірної Нідерландів, який відбудеться 13 червня.

Про це розповів президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

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"Ми вивчили всі варіанти розвитку подій. Через коронавірус багато країн вводять свої обмеження. Уряд Нідерландів ухвалив рішення не пускати уболівальників з країн, що не входять в зону ЄС.

Ми готуємося оперативно надавати підтримку нашим уболівальникам, якщо приймаючі країни будуть йти нам назустріч. Будемо сподіватися, що матчі України будуть з підтримкою наших уболівальників", - розповів Павелко.

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