Уболівальники з України не зможуть відвідати матч збірної в Нідерландах

Уболівальники з України не зможуть підтримати національну команду в стартовому матчі чемпіонату Європи-2020 проти збірної Нідерландів, який відбудеться 13 червня.

Про це розповів президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

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"Ми вивчили всі варіанти розвитку подій. Через коронавірус багато країн вводять свої обмеження. Уряд Нідерландів ухвалив рішення не пускати уболівальників з країн, що не входять в зону ЄС.

Ми готуємося оперативно надавати підтримку нашим уболівальникам, якщо приймаючі країни будуть йти нам назустріч. Будемо сподіватися, що матчі України будуть з підтримкою наших уболівальників", - розповів Павелко.