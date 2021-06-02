Захисник Брюгге не зовсім добре себе почував

Джерело - УАФ.

До першої офіційної гри на Євро-2020 у збірної України є можливість замінити гравця в заявці.

Про це заявив головний тренер команди Андрій Шевченко.

"Ми вибрали 26 осіб, але всі хлопці, яких ми викликали на збір - залишаються в розташуванні команди до останньої контрольної гри. Це пов'язано ще і з тим, що Едуард Соболь не зовсім добре себе почував. Йому потрібно буде пройти додаткове обстеження сьогодні і завтра", - заявив коуч.

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"Це не пов'язано з травмою на тренуванні, а пов'язано з його загальним станом. Потрібно зрозуміти, що відбувається. Через кілька днів ми отримаємо результати. Якщо фахівці дадуть добро - він повернеться в групу. До першої офіційної гри у нас є можливість замінити гравця в заявці", - сказав Шевченко.

Раніше Шевченко анонсував випуск його книги в Україні.