Шевченко анонсував випуск його книги в Україні, Англії та Польщі

Джерело - Чемпіон.
Книга "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio" головного тренер збірної України Андрія Шевченка незабаром буде доступна в продажу в Україні, Англії та Польщі.
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Про це коуч повідомив у своєму Інстаграм.
Поки видання можна купити в італійських книжкових магазинах та в інтернеті. Вже продано 25 тисяч копій.
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На Amazon книга коштує 17,1 євро, доставка безкоштовна.
Також її можна прочитати в додатку Amazon за 9,99 євро.