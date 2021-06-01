Шевченко анонсував випуск його книги в Україні, Англії та Польщі

Поки видання можна купити в італійських книжкових магазинах і в інтернеті

Джерело - Чемпіон.

Книга "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio" головного тренер збірної України Андрія Шевченка незабаром буде доступна в продажу в Україні, Англії та Польщі.

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Про це коуч повідомив у своєму Інстаграм.

Поки видання можна купити в італійських книжкових магазинах та в інтернеті. Вже продано 25 тисяч копій.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

На Amazon книга коштує 17,1 євро, доставка безкоштовна.

Також її можна прочитати в додатку Amazon за 9,99 євро.