Призетко: Шевченко серйозно розраховує на Безуса

Відомий у минулому футболіст Олександр Призетко оцінив вибір футболістів збірної України, яких Андрій Шевченко візьме на чемпіонат Європи з футболу.

Про це розповів сам футболіст.

"На цей час це оптимальний вибір тренерського штабу. Шкода, що травми отримали Жуніор Мораес і Віталій Буяльський, вони, впевнений, допомогли б збірній на Євро.

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Лєднєв не мав повноцінної ігрової практики у Динамо, так само як і його одноклубник Олександр Сирота. А Андрій Лунін, хоч і представляє топ-клуб Європи, по суті, не грав і зовсім. У подібній ситуації був і Андрій Пятов, однак у воротаря Шахтаря за спиною величезний досвід, що, в такій ситуації, є великим плюсом при виборі виконавців.

Бондаренко складно було пробитися в остаточну заявку, враховуючи, який підбір виконавців у синьо-жовтих в середині поля. Михайліченко чисто лівий захисник, там також є серйозна конкуренція. Я так розумію, Соболь виграв остаточну боротьбу у Михайліченка. Для молоді це був аванс, шанс понюхати пороху в головній команді країни. Хочеться вірити, що це майбутнє збірної України.

У Безуса вдалася кінцівка сезону у Генті. Думаю, Безус непогано себе проявив і в ці тренувальні дні, коли приєднався до команди. Вважаю, що Андрій Шевченко серйозно розраховує на цього півзахисника", - сказав Призетко.