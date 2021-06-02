Де Брейне у заявці збірної Бельгії на Євро-2020 попри травму

Остаточна заявка збірної Бельгії на Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна Бельгії залишила без змін заявку на чемпіонат Європи - 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

У списку футболістів, які відправляться з командою на турнір, залишився півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне, який отримав перелом кісток носа і лівої очниці в фінальному матчі Ліги чемпіонів з Челсі.

Заявка Бельгії:

Воротарі - Куртуа (Реал), Міньоле (Брюгге), Зельс (Страсбург);

захисники - Алдервейрелд (ТоттенГем), Боята (Герта), Денаєр (Ліон), Вермален (Віссел Кобе), Вертонген (Бенфіка), Меньє (Боруссія Дортмунд), Кастаньо (Лестер Сіті);

Півзахисники - Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті), Дендонкер (Вулвергемптон), Карраско (Атлетіко), Прат, Тілеманс (обидва - Лестер Сіті), Шадлі (Істанбул ББ), Торган Азар, Вітсель (обидва - Боруссія Дортмунд), Ванаку (Брюгге);

Нападники - Доку (Ренн), Еден Азар (Реал), Мертенс (Наполі), Троссард ( Брайтон), Батшуаї (Челсі, в оренді в Крістал Пелас), Бентеке (Крістал Пелас), Ромелу Лукаку (Інтер).