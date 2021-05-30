Джерело - ESPN.
Півзахисникові Манчестер Сіті Кевіну Де Брейне діагностували перелом кісток носа і стінки лівої очниці після фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі (0:1).
Про це повідомляє ESPN
Щоб кістки очниці правильно зрослися потрібно як мінімум три тижні, що ставить під питання можливість футболіста брати участь у матчах групового етапу Бельгії на Євро.
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При цьому травма навряд чи змусить Де Брейне пропустити весь турнір, оскільки він може грати в масці, щоб захистити травмовану область.