Гравець травмувався у фіналі Ліги чемпіонів

Джерело - ESPN.

Півзахисникові Манчестер Сіті Кевіну Де Брейне діагностували перелом кісток носа і стінки лівої очниці після фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі (0:1).

Про це повідомляє ESPN

Щоб кістки очниці правильно зрослися потрібно як мінімум три тижні, що ставить під питання можливість футболіста брати участь у матчах групового етапу Бельгії на Євро.

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При цьому травма навряд чи змусить Де Брейне пропустити весь турнір, оскільки він може грати в масці, щоб захистити травмовану область.