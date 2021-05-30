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Участь Де Брейне у матчах групового етапу Євро за Бельгію під питанням

Сьогодні 16:13 58 0
Гравець травмувався у фіналі Ліги чемпіонів
Участь Де Брейне у матчах групового етапу Євро за Бельгію під питанням
#Де Брейне

Джерело - ESPN.

Півзахисникові Манчестер Сіті Кевіну Де Брейне діагностували перелом кісток носа і стінки лівої очниці після фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі (0:1).

Про це повідомляє ESPN

Щоб кістки очниці правильно зрослися потрібно як мінімум три тижні, що ставить під питання можливість футболіста брати участь у матчах групового етапу Бельгії на Євро.

  АктуальноМанчестер Сіті - Челсі 0:1. Огляд матчу 

При цьому травма навряд чи змусить Де Брейне пропустити весь турнір, оскільки він може грати в масці, щоб захистити травмовану область.

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