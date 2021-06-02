Вінгер збірної Англії відмовився грати на Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд відмовився грати за збірну Англії на Євро-2020
Про це повідомляє пресслужба збірної Англії.
Мейсон Грінвуд потрапив у попередню заявку збірної Англії на чемпіонат Європи з футболу. Однак 19-річний гравець прийняв рішення пропустити турнір, щоб повністю відновитися від травми.
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У сезоні, який минув, Мейсон Грінвуд зіграв за Манчестер Юнайтед 52 матчі, забив 12 голів і віддав 6 асистів.
Збірна Англії на груповому етапі гратиме проти Хорватії, Шотландії та Чехії.