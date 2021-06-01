Збірна Англії оприлюднила заявку на Євро-2020

До списку увійшло відразу 4 правих захисника

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб збірної Англії оголосив остаточну заявку на Євро-2020.

Про це повідомляє пресслужба "трьох левів".

У список з 26 осіб не ввійшли 7 гравців з попередньої заявки:

Воротарі: Дін Хендерсон (Манчестер Юнайтед), Сем Джонстон (Вест Бромвіч), Джордан Пікфорд (Евертон).

Захисники: Трент Александер-Арнолд (Ліверпуль), Бен Чілвелл, Ріс Джеймс (обидва - Челсі), Конор Коуді (Вулвергемптон), Гаррі Магвайр, Люк Шоу (обидва - Манчестер Юнайтед), Тайрон Мінгз (Астон Вілла), Джон Стоунз, Кайл Вокер (обидва - Манчестер Сіті), Кіран Тріпп'єр (Атлетіко).

Півзахисники: Джуд Беллінгем, Джейдон Санчо (обидва - Боруссія Дортмунд), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Джек Гріліш (Астон Вілла), Джордан Хендерсон (Ліверпуль), Мейсон Маунт (Челсі), Келвін Філіпс (Лідс), Деклан Райс (Вест Гем), Букайо Сака (Арсенал).

Нападники: Домінік Калверт-Льюїн (Евертон), Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті)

Нагадаємо, Коноплянка і Коваленко пропустять Євро-2020.