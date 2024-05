Макгрегор — про Гарсію: Провалив зважування і був на препаратах — довічна дискваліфікація

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор вважає, що американського боксера Раяна Гарсію (25-1, 20 KO) повинні довічно дискваліфікувати через провалене зважування і позитивний тест на допінг.

Про це він написав у твіттері.

Conor McGregor has unleashed on Ryan Garcia with the most savage tweet in the history of X. pic.twitter.com/xThT84iLCA