Макгрегор — про Гарсію: Провалив зважування і був на препаратах — довічна дискваліфікація

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор вважає, що американського боксера Раяна Гарсію (25-1, 20 KO) повинні довічно дискваліфікувати через провалене зважування і позитивний тест на допінг.

Про це він написав у твіттері.

"Провалив зважування і був на препаратах — довічна дискваліфікація. Сумно це бачити, сумно про це говорити. Сумно і погано. Не підходь до мене, якщо побачу тебе, Раяне Гарсія. Мені це огидно. Це нагадує мені Шона О'Меллі, він теж причетний.

Мені це дуже не подобається. Я вас обох розіб'ю, хочете, щоб я це зробив? Я вам обом влаштую розбір польотів по повній програмі. Готель "Чорна кузня". О'Меллі та Гарсія, дві маленькі страусові голівки, я покатаю вас обох, як страусів.

До біса, я готовий. Що ти собі думав? Якби я був батьком Хейні, вбив би тебе через те, що ти накоїв. Божевільний. Що з тобою, сталося, дурню? Зберися з думками, бо інакше я розтрощу твою голівоньку своїми ліктями. Чесна гра, Девіне. Молодець. Твій виступ щойно став ще більш героїчним. Браво", — написав він.