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Макгрегор — про Гарсію: Провалив зважування і був на препаратах — довічна дискваліфікація

Сьогодні 14:13 81 0
Макгрегор — про Гарсію: Провалив зважування і був на препаратах — довічна дискваліфікація
#допінг, #Конор Мак-Грегор, #Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор вважає, що американського боксера Раяна Гарсію (25-1, 20 KO) повинні довічно дискваліфікувати через провалене зважування і позитивний тест на допінг.

Про це він написав у твіттері.

"Провалив зважування і був на препаратах — довічна дискваліфікація. Сумно це бачити, сумно про це говорити. Сумно і погано. Не підходь до мене, якщо побачу тебе, Раяне Гарсія. Мені це огидно. Це нагадує мені Шона О'Меллі, він теж причетний.

Мені це дуже не подобається. Я вас обох розіб'ю, хочете, щоб я це зробив? Я вам обом влаштую розбір польотів по повній програмі. Готель "Чорна кузня". О'Меллі та Гарсія, дві маленькі страусові голівки, я покатаю вас обох, як страусів.

До біса, я готовий. Що ти собі думав? Якби я був батьком Хейні, вбив би тебе через те, що ти накоїв. Божевільний. Що з тобою, сталося, дурню? Зберися з думками, бо інакше я розтрощу твою голівоньку своїми ліктями. Чесна гра, Девіне. Молодець. Твій виступ щойно став ще більш героїчним. Браво", — написав він.

Нагадаємо, Раян у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами здолав чемпіона WBC в першій середній вазі Девіна Хейні. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки напередодні бою він не вклався в ліміт ваги. В команді Хейні вже заявили, що прагнуть реваншу з Раяном.

Після бою стало відомо, що боксер провалив тест на допінг. Промоутер Хейні Едді Гірн розповів, що Девін вимагатиме негайного визнання бою нічийним.

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