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Навіть в душі не попісяти, – Світоліна відверто розповіла про допінг-контроль

Володимир Максименко — 23 квітня 2025, 11:38
Навіть в душі не попісяти, – Світоліна відверто розповіла про допінг-контроль
Еліна Світоліна
Getty Images

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилась думкою щодо проблеми допінгу у тенісі та розповіла про проблеми перевірок на наявність заборонених речовин в організмі.

Спортсменка поспілкувалась із Великим тенісом України.

"Що стосується допінгу, то сама тема – досить неприємна. Думаю, у всіх спортсменів із цим пов'язана асоціація, бо доводиться постійно про це думати: щодня виділяти час, заповнювати систему, не забувати, що до тебе в будь-який момент можуть прийти на перевірку. Ти змушена вказувати той час, у який точно будеш удома – як правило, це ранній ранок, щоб гарантовано бути на місці.

А коли тебе обирають на допінг-контроль після матчу, вони буквально стежать за кожним твоїм кроком: дивляться, як ти миєшся – щоб, не дай боже, ти попісяв у душі. Потім ходять за тобою, поки ти не здаси тест.

Це насправді дуже дискомфортно. Особливо якщо людина тебе абсолютно не знає, а тобі потрібно сходити в баночку, і вони прям стоять за метр від тебе і дивляться, як ти це робиш, то це реально дискомфортно", – розповіла Світоліна.

Нагадаємо, що взимку WADA дискваліфікувала першу ракетку світу Янніка Сіннера через порушення антидопінгових правил.

Напередодні Світоліна виграла свій перший трофей за два роки, здолавши сербку Данилович на турнірі в Руані.

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Еліна Світоліна

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