Навіть в душі не попісяти, – Світоліна відверто розповіла про допінг-контроль

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилась думкою щодо проблеми допінгу у тенісі та розповіла про проблеми перевірок на наявність заборонених речовин в організмі.

Спортсменка поспілкувалась із Великим тенісом України.

"Що стосується допінгу, то сама тема – досить неприємна. Думаю, у всіх спортсменів із цим пов'язана асоціація, бо доводиться постійно про це думати: щодня виділяти час, заповнювати систему, не забувати, що до тебе в будь-який момент можуть прийти на перевірку. Ти змушена вказувати той час, у який точно будеш удома – як правило, це ранній ранок, щоб гарантовано бути на місці.



А коли тебе обирають на допінг-контроль після матчу, вони буквально стежать за кожним твоїм кроком: дивляться, як ти миєшся – щоб, не дай боже, ти попісяв у душі. Потім ходять за тобою, поки ти не здаси тест.



Це насправді дуже дискомфортно. Особливо якщо людина тебе абсолютно не знає, а тобі потрібно сходити в баночку, і вони прям стоять за метр від тебе і дивляться, як ти це робиш, то це реально дискомфортно", – розповіла Світоліна.