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У Гарсії позитивний результат тесту на допінг — джерело

Сьогодні 07:31 216 0
У Гарсії позитивний результат тесту на допінг — джерело
#допінг, #Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - ESPN.

У американського боксера Раяна Гарсії (25-1, 20 KO) позитивний результат тесту на заборонену речовину "Остарин" після бою проти земляка Девіна Хейні (31-1, 15 КО).

Про це повідомляє ESPN.

Через це перемога Раяна може бути анульована. Зазначається, що зразки сечі були зібрані до бою, але результати стали відомі лише зараз. У Гарсії є 10 днів, щоб подати запит на перевірку його B-проби.

Нагадаємо, Раян у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами здолав чемпіона WBC в першій середній вазі Хейні. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки напередодні бою він не вклався в ліміт ваги. В команді Хейні вже заявили, що прагнуть реваншу з Раяном. 

Після поєдинку боксер анонсував зміну вагової категорії.

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