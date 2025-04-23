Дженоа без Малиновського програла Лаціо, Парма здолала Ювентус у 33 турі Серії А

Сьогодні, 23 квітня, відбулося 4 матчі 33 туру Серії А сезону-2024/25.

Туринський Ювентус значно погіршив свої шанси на вихід у Лігу чемпіонів. "Стара синьора" на виїзді програла Пармі.

Джеона без Руслана Малиновського вдома зазнала поразки від Лаціо.

Фіорентина обіграла Кальярі, а Торіно завдяки голам Чі Адамса та Алі Дембеле набрав 3 очки в грі з Удінезе.

Футбол – Серія А

33 тур, 23 квітня

Парма – Ювентус 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Пеллегріно (45+1)

Дженоа – Лаціо 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Кастельянос (32), 0:2 – Діа (65)

Вилучення: Отоа (22) – Белахьяне (73)

Торіно – Удінезе 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Адамс (39), 2:0 – Дембеле (85)

Кальярі – Фіорентина 1:2 (1:1)

Гол: 1:0 – Пікколі (7), 1:1 – Госенс (36), 1:2 – Бельтран (48)

Турнірна таблиця Серії А

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, головний тренер Комо Секс Фабрегас залишиться на своїй посаді на наступний сезон.