Екссуперник Ломаченка назвав переможця бою Юбенк – Бенн

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) назвав свого фаворита бою Кріс Юбенк – Конор Бенн. Він віддає перевагу саме Крісу, але мінімальну.

Про це Теофімо сказав у коментарі для The Ring.

"Мій прогноз бій Юбенк – Бенн? Я думаю, це відмінний бій та чудовий кард від і до. Думаю, переможе Юбенк, але рішенням. Роздільним рішенням суддів", – сказав Теофімо Лопес.

Наступний поєдинок Лопес проведе в Нью-Йорку 2 травня. Його суперником буде Арнольд Барбоза (32-0, 11 КО).

Для Лопеса це буде повернення на ринг після більш ніж річної перерви. У своєму останньому професійному виступі 27-річний спортсмен за очками здобув перемогу над Стівом Клеггеттом. У своїй останній появі на рингу Барбоса переміг Джека Кеттералла.

Нагадаємо, раніше свій прогноз на цей бій зробив Амір Хан.