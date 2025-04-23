Інгулець – Олександрія: де дивитися матч-відкриття 26 туру УПЛ

Інгулець з Петрового прийме одного з лідера чемпіонату, Олександрію, в матчі-відкритті 26 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 25 квітня, на стадіоні "Ніка" в Олександрії. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути поєдинок можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Олександрія наразі продовжує боротьбу за чемпіонство. Команда Руслана Ротаня мають 57 очок та лише на 6 балів відстають від першого Динамо. У 25 турі Олександрія перемогла Ворсклу.

Інгулець навпаки, бореться за виживання. Підопічні Василя Кобіна йдуть останніми, маючи в активі 17 балів. Проте у команди ще є недограний матч проти Зорі. До рятівного 12 місця – 7 балів. Минулого тижня Інгулець розписав мирову з ЛНЗ.