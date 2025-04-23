Мафіозі на трибунах: як ультрас Мілана й Інтера об'єднались, щоб грабувати Сан-Сіро
Мілан та Інтер – класичні суперники на полі, але за його межами все давно не так однозначно.
Чемпіон розповідає, як фанатські середовища обох клубів зблизилися завдяки мафії, і за що їхніх керівників зараз судять.
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Їх усіх арештували 30 вересня 2024 року.
19 арештів, понад 50 обшуків. Обидва табори залишились без очільників.
З боку Мілана наручники одягнули на татуйованого важкоатлета Луку Луччі, "Джокера", якого не захистило фото з ультраправим міністром Матео Сальвіні, зроблене вже після терміну за наркотрафік.
Від Інтера за ґрати відправили Андреа Беретту – майже двометрового бойовика, якому інкримінували кілька вбивств.
Так-так, вбивств!
Те, що влаштували навколо "Сан-Сіро" ультрас Мілана й Інтера впродовж останніх років не мало відношення ні до футболу, ні до субкультур.
"Мені наплювати на команду. Я тут не для банерів, а заради економічного інтересу", – прямо говорив Антоніо Белокко по телефону, який правоохоронці прослуховували з першого дня, коли він з'явився у Мілані.
Та й як було не прослуховувати? Він спадкоємець однієї з найвпливовіших сімей калабрійської мафії, ндрангети.
Тим часом рядовий продавець під "Сан-Сіро" не на камеру бідкається:
"Калабрійці були тут завжди, але за останні роки підім'яли під себе геть усе".
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Це було ніби хвороба – і розвивалося так само поступово.
Перші симптоми – це осінь 2019 року, коли на трибуни після 26 років у тюрмі повернувся Вітторіо Бойоккі на прізвисько "Дядько".
66-річний бандит був відомим фанатом Інтера, членом Curva Nord, яку мав намір знову очолити, а щоб ніхто не став на заваді, то покликав на допомогу мафіозних друзів, з якими заприязнився в тюрмі.
Ндрангету двічі просити не довелося.
Вони дійсно допомогли Бойоккі, і той переміг. Натомість мафія отримала частину доходу ультрас – тут і перепродаж квитків, і комерція, і парковка.
30 тисяч автомобілів паркують біля "Сан-Сіро" у дні матчів, і кожне місце коштує 20 євро. Великі гроші!
Дядько хвалився, що лише з парковки мав по 80 тисяч євро на місяць.
До пори хвалився.
29 жовтня 2022 року двоє мотоциклістів розстріляли Бойоккі прямо біля його будинку, після чого влада в Curva Nord перейшла до нового покоління. На жаль, те виявилось ще жадібнішим, ніж попередники.
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Новий бос Андреа Беретта та його консільєрі Марко Фердіко бачили себе повноцінними партнерами ндрангети в злочинному світі, а щоб та не відшила, запропонували посаду згаданому вище Белокко.
"Коли ми почули це прізвище, то зрозуміли, що все серйозно", – каже один зі слідчих, які вели справу.
Ще б пак.
Батьки Антоніо Джуліо та Аврора Белокко ув'язнені на 18 та 25 років відповідно. Його дядько Умберто Белокко роками значився серед найрозшукуваніших злочинців в Італії.
Грубо кажучи, ультрас Інтера кликали в місто велике і добре організоване зло.
А воно що? Приїхало, раз запросили.
Фердіко для прикриття влаштував Белокко на фіктивну роботу, а от його справжнім заняттям у Мілані стало "обілечування" продавців пива, хотдогів й атрибутики на "Сан-Сіро" під час матчів "Нерадзуррі". Саме ультрас вирішували, хто і в якій кількості буде продавати свій товар на трибунах.
Для них не існувало "малих" грошей. Белокко навіть курував друк програмок до матчів, що приносило пару тисяч євро.
"Хрестоматійна поведінка мафії, – каже розслідувач Антоніо Нікасо. – Вони оголошують себе псевдовладою і беруть усе під свій контроль. І оскільки вони усім керують, то й отримують з усього долю".
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Під впливом Белокко Curva Nord так деградувала, що геть "забила" на футбольну складову.
Наприклад, на історичне протистояння з Міланом.
Перед грою з "Россонері" у півфіналі ЛЧ-2022/23 Фердіко й Беретта поїхали прямо в тату-салон лідера ультрас Мілана Curva Sud Луччі, аби обговорити бізнес.
"Якщо ми вийдемо до фіналу, то віддамо половину виручки їм. Якщо вони вийдуть до фіналу – то віддадуть половину нам. Ніхто не програє", – пояснював Фердіко нехитру схему.
Луччі – теж кримінальник, що попався на переправці двох тон кокаїну з Південної Америки, – погодився.
І чхати на те дербі.
Вони навіть пакт про ненапад заключили, тож коли після матчу Федеріко Дімарко пожартував над Міланом, а Curva Sud відповіла погрозами, Фердіко став на бік... "Россонері"!
"Дімарко не знав про те, що скандування змінилися, і вибачається за цей інцидент", – неможлива позиція для Curva Nord в домафіозні часи.
Також на очах зникала і лояльність ультрас до Інтера та його керівництва, що вилилося у повноцінний шантаж перед фіналом Ліги чемпіонів-2023 проти Манчестер Сіті.
"Синьйоре, я буду лаконічним. Ми маємо 1000 квитків на фінал, але нам потрібно ще 200, аби ми були спокійними", – телефонував Фердіко до Сімоне Індзагі, і тренер Інтера натурально випрошував ці білети у керівництва.
Ндрангета процвітає в Італії з 1860-х, управи на неї нема. Кому охота ставати на дорозі в бандитів?
З тих же міркувань квитки на стамбульський фінал для Curva Nord шукали й передавали Марко Матерацці, Хав'єр Дзанетті; головний у клубі по зв'язках з фанами Клаудіо Сала.
Сумарно ультрас заробили на них 270 тисяч євро лише за один вечір.
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Вони почувалися всесильними – настільки, що якось "викликали" Мілана Шкріньяра, аби погрожувати йому, якщо не продовжить контракт.
"У нього від страху руки тряслися", – задоволено казали двоє з Curva Nord.
Тим часом брат лідера Curva Sud Франческо Луччі "викликав" до себе в бар Давіде Калабрію, а ще взяв під контроль продаж квитків на концерти на "Сан-Сіро" завдяки зв'язкам Іслама Хагага – друга й охоронця гангста-репера Fedez'а на прізвисько Алекс Колоньйо.
Ультрас проходили на стадіон без квитків і навіть заводили так своїх друзів. Перелякані стюарди, що отримували по 50 євро за матч, старались їх не помічати.
Якісь питання з боку клубу?
"В такому разі уболівальники, яких я представляю, можуть вирішити не відвідувати матчі і не вболівати за команду", – погрожував Фердіко.
Якоюсь мірою він був новатором серед ультрас завдяки своїй публічності – вмів говорити, роздавав інтерв'ю, завів друзів серед журналістів, як-от Марко Бардзагі з Mediaset та Філіппо Контічелло з Gazzetta, яким зливав інсайди і коментарі щодо спірних подій.
Тим часом Беретта з Белокко займались більше силовими питаннями.
Особливо Белокко – і саме він їхню ідилію розвалив.
"Ми домовилися ділити все порівно – я, Фердіко й Белокко. Але з часом Белокко хотів все більше і захотів мій магазин", – казав Беретта вже після арешту.
4 вересня 2024-го вони удвох сіли в білий хетчбек, де Беретта в лоб спитав компаньйона, мовляв, звідки чутки, що ти мене замовив? Почалася сварка, обоє вихопили зброю, і Беретта всадив у Белокко ніж 21 раз. Антоніо помер, ледь доїхавши до лікарні.
Тоді-то поліція й вирішила, що досить слухати, і за місяць всіх арештувала.
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Суд над ними почався у березні.
На лаві підсудних не одні лідери, а й, наприклад, бухгалтерка Curva Nord Дебора Тур'єлло, і охоронець тенісиста Матео Береттіні Матео Норріто, і завсідники модних вечірок Крістіан Розьєлло й Іслам Хагаг, і дехто зі старої гвардії.
На початку всі синхронно мовчали – що міланісти, що інтеристи.
Першим, за інформацією Corriere dello Sera, заговорив Беретта – дуже вже він боїться тюрми і помсти ндрангети за вбивство сина боса.
Заради угоди зі слідством Андреа вже здав виконавців вбивства Бойоккі, яких арештували минулого тижня. І це явно не фінал, 49-річний бандит знає більше.
La Repubblica іронізує: "Колишня моральна столиця Італії помітила гнійники, розміром з хмарочос".
Хоча, якщо чесно, від цього процесу геть нікому не смішно.
Мілан належить RedBird Capital, а Інтер – Oaktree Capital Management. Обидві компанії зі США, і їм неможливо пояснити, як їхні інвестиції стали годівничкою для місцевих босяків, і чому найнятий ними менеджмент закривав на все очі. Це грандіозні репутаційні втрати.
Зовнішню адміністрацію в Інтер та Мілан після такого, може, й не введуть, але щось робити треба. Проблема ж навіть не в мафії, а в самій культурі вболівання.
Прокурор Джованні Мелільйо прямо вказує на ультрас – і питання лише, як довго Серія А ще готова їх покривати:
"Стадіони перетворилися на місце, де впродовж багатьох років стало нормою терпіти кричущу беззаконність і майже військовий контроль над трибунами. Групи ультрас використовують залякування й насилля для контролю над діяльністю, пов'язаною зі стадіонами, а відносини з ними в деяких випадках є вирішальними для тренерів і гравців. І надто часто ці групи готові бути найнятими для незаконних цілей, які не мають нічого спільного з футболом".