Мафіозі на трибунах: як ультрас Мілана й Інтера об'єднались, щоб грабувати Сан-Сіро

Мілан та Інтер – класичні суперники на полі, але за його межами все давно не так однозначно.

Чемпіон розповідає, як фанатські середовища обох клубів зблизилися завдяки мафії, і за що їхніх керівників зараз судять.

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Їх усіх арештували 30 вересня 2024 року.

19 арештів, понад 50 обшуків. Обидва табори залишились без очільників.

З боку Мілана наручники одягнули на татуйованого важкоатлета Луку Луччі, "Джокера", якого не захистило фото з ультраправим міністром Матео Сальвіні, зроблене вже після терміну за наркотрафік.

Від Інтера за ґрати відправили Андреа Беретту – майже двометрового бойовика, якому інкримінували кілька вбивств.

Так-так, вбивств!

Те, що влаштували навколо "Сан-Сіро" ультрас Мілана й Інтера впродовж останніх років не мало відношення ні до футболу, ні до субкультур.

MilanoToday - Arrestati capi ultras di Inter e Milan, azzerate le curve.

In cella Marco Ferdico, volto degli ultras interisti da dopo l'omicidio di Boiocchi, suo padre Gianfranco, "Maurino" Mauro Nepi, lanciacori del secondo verde, Matteo Norrito e "Renatone" Renato Bosetti. https://t.co/kD3F89dGw4 pic.twitter.com/8LRxzVGZex — Amala (@AmalaTV_) September 30, 2024

"Мені наплювати на команду. Я тут не для банерів, а заради економічного інтересу", – прямо говорив Антоніо Белокко по телефону, який правоохоронці прослуховували з першого дня, коли він з'явився у Мілані.

Та й як було не прослуховувати? Він спадкоємець однієї з найвпливовіших сімей калабрійської мафії, ндрангети.

Тим часом рядовий продавець під "Сан-Сіро" не на камеру бідкається:

"Калабрійці були тут завжди, але за останні роки підім'яли під себе геть усе".

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Це було ніби хвороба – і розвивалося так само поступово.

Перші симптоми – це осінь 2019 року, коли на трибуни після 26 років у тюрмі повернувся Вітторіо Бойоккі на прізвисько "Дядько".

66-річний бандит був відомим фанатом Інтера, членом Curva Nord, яку мав намір знову очолити, а щоб ніхто не став на заваді, то покликав на допомогу мафіозних друзів, з якими заприязнився в тюрмі.

Anoche fue asesinado a tiros debajo de su casa en Milán el capo de los Ultras del Inter. Su nombre era Vittorio Boiocchi (a la izquierda), pasó 26 años de su vida en prisión por narcotráfico internacional, secuestro, tenencia de armas y asociación ilícita entre otros delitos. pic.twitter.com/DbeVWJlfng — Niporwifi © (@niporwifi) October 30, 2022

Ндрангету двічі просити не довелося.

Вони дійсно допомогли Бойоккі, і той переміг. Натомість мафія отримала частину доходу ультрас – тут і перепродаж квитків, і комерція, і парковка.

30 тисяч автомобілів паркують біля "Сан-Сіро" у дні матчів, і кожне місце коштує 20 євро. Великі гроші!

Дядько хвалився, що лише з парковки мав по 80 тисяч євро на місяць.

До пори хвалився.

29 жовтня 2022 року двоє мотоциклістів розстріляли Бойоккі прямо біля його будинку, після чого влада в Curva Nord перейшла до нового покоління. На жаль, те виявилось ще жадібнішим, ніж попередники.

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Новий бос Андреа Беретта та його консільєрі Марко Фердіко бачили себе повноцінними партнерами ндрангети в злочинному світі, а щоб та не відшила, запропонували посаду згаданому вище Белокко.

"Коли ми почули це прізвище, то зрозуміли, що все серйозно", – каже один зі слідчих, які вели справу.

Ще б пак.

Батьки Антоніо Джуліо та Аврора Белокко ув'язнені на 18 та 25 років відповідно. Його дядько Умберто Белокко роками значився серед найрозшукуваніших злочинців в Італії.

Грубо кажучи, ультрас Інтера кликали в місто велике і добре організоване зло.

А воно що? Приїхало, раз запросили.

Фердіко для прикриття влаштував Белокко на фіктивну роботу, а от його справжнім заняттям у Мілані стало "обілечування" продавців пива, хотдогів й атрибутики на "Сан-Сіро" під час матчів "Нерадзуррі". Саме ультрас вирішували, хто і в якій кількості буде продавати свій товар на трибунах.

Для них не існувало "малих" грошей. Белокко навіть курував друк програмок до матчів, що приносило пару тисяч євро.

"Хрестоматійна поведінка мафії, – каже розслідувач Антоніо Нікасо. – Вони оголошують себе псевдовладою і беруть усе під свій контроль. І оскільки вони усім керують, то й отримують з усього долю".

Антоніо Белокко (в окулярах), Марко Фердіко (праворуч) і Андреа Беретта (позаду), ilgiorno.it

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Під впливом Белокко Curva Nord так деградувала, що геть "забила" на футбольну складову.

Наприклад, на історичне протистояння з Міланом.

Перед грою з "Россонері" у півфіналі ЛЧ-2022/23 Фердіко й Беретта поїхали прямо в тату-салон лідера ультрас Мілана Curva Sud Луччі, аби обговорити бізнес.

"Якщо ми вийдемо до фіналу, то віддамо половину виручки їм. Якщо вони вийдуть до фіналу – то віддадуть половину нам. Ніхто не програє", – пояснював Фердіко нехитру схему.

Луччі – теж кримінальник, що попався на переправці двох тон кокаїну з Південної Америки, – погодився.

І чхати на те дербі.

Вони навіть пакт про ненапад заключили, тож коли після матчу Федеріко Дімарко пожартував над Міланом, а Curva Sud відповіла погрозами, Фердіко став на бік... "Россонері"!

"Дімарко не знав про те, що скандування змінилися, і вибачається за цей інцидент", – неможлива позиція для Curva Nord в домафіозні часи.

Також на очах зникала і лояльність ультрас до Інтера та його керівництва, що вилилося у повноцінний шантаж перед фіналом Ліги чемпіонів-2023 проти Манчестер Сіті.

"Синьйоре, я буду лаконічним. Ми маємо 1000 квитків на фінал, але нам потрібно ще 200, аби ми були спокійними", – телефонував Фердіко до Сімоне Індзагі, і тренер Інтера натурально випрошував ці білети у керівництва.

Ндрангета процвітає в Італії з 1860-х, управи на неї нема. Кому охота ставати на дорозі в бандитів?

З тих же міркувань квитки на стамбульський фінал для Curva Nord шукали й передавали Марко Матерацці, Хав'єр Дзанетті; головний у клубі по зв'язках з фанами Клаудіо Сала.

Сумарно ультрас заробили на них 270 тисяч євро лише за один вечір.

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Вони почувалися всесильними – настільки, що якось "викликали" Мілана Шкріньяра, аби погрожувати йому, якщо не продовжить контракт.

"У нього від страху руки тряслися", – задоволено казали двоє з Curva Nord.

Тим часом брат лідера Curva Sud Франческо Луччі "викликав" до себе в бар Давіде Калабрію, а ще взяв під контроль продаж квитків на концерти на "Сан-Сіро" завдяки зв'язкам Іслама Хагага – друга й охоронця гангста-репера Fedez'а на прізвисько Алекс Колоньйо.

Ультрас проходили на стадіон без квитків і навіть заводили так своїх друзів. Перелякані стюарди, що отримували по 50 євро за матч, старались їх не помічати.

Якісь питання з боку клубу?

"В такому разі уболівальники, яких я представляю, можуть вирішити не відвідувати матчі і не вболівати за команду", – погрожував Фердіко.

Якоюсь мірою він був новатором серед ультрас завдяки своїй публічності – вмів говорити, роздавав інтерв'ю, завів друзів серед журналістів, як-от Марко Бардзагі з Mediaset та Філіппо Контічелло з Gazzetta, яким зливав інсайди і коментарі щодо спірних подій.

Тим часом Беретта з Белокко займались більше силовими питаннями.

Особливо Белокко – і саме він їхню ідилію розвалив.

"Ми домовилися ділити все порівно – я, Фердіко й Белокко. Але з часом Белокко хотів все більше і захотів мій магазин", – казав Беретта вже після арешту.

4 вересня 2024-го вони удвох сіли в білий хетчбек, де Беретта в лоб спитав компаньйона, мовляв, звідки чутки, що ти мене замовив? Почалася сварка, обоє вихопили зброю, і Беретта всадив у Белокко ніж 21 раз. Антоніо помер, ледь доїхавши до лікарні.

Тоді-то поліція й вирішила, що досить слухати, і за місяць всіх арештувала.

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Суд над ними почався у березні.

На лаві підсудних не одні лідери, а й, наприклад, бухгалтерка Curva Nord Дебора Тур'єлло, і охоронець тенісиста Матео Береттіні Матео Норріто, і завсідники модних вечірок Крістіан Розьєлло й Іслам Хагаг, і дехто зі старої гвардії.

На початку всі синхронно мовчали – що міланісти, що інтеристи.

Першим, за інформацією Corriere dello Sera, заговорив Беретта – дуже вже він боїться тюрми і помсти ндрангети за вбивство сина боса.

Заради угоди зі слідством Андреа вже здав виконавців вбивства Бойоккі, яких арештували минулого тижня. І це явно не фінал, 49-річний бандит знає більше.

La Repubblica іронізує: "Колишня моральна столиця Італії помітила гнійники, розміром з хмарочос".

Хоча, якщо чесно, від цього процесу геть нікому не смішно.

Мілан належить RedBird Capital, а Інтер – Oaktree Capital Management. Обидві компанії зі США, і їм неможливо пояснити, як їхні інвестиції стали годівничкою для місцевих босяків, і чому найнятий ними менеджмент закривав на все очі. Це грандіозні репутаційні втрати.

Зовнішню адміністрацію в Інтер та Мілан після такого, може, й не введуть, але щось робити треба. Проблема ж навіть не в мафії, а в самій культурі вболівання.

Прокурор Джованні Мелільйо прямо вказує на ультрас – і питання лише, як довго Серія А ще готова їх покривати:

"Стадіони перетворилися на місце, де впродовж багатьох років стало нормою терпіти кричущу беззаконність і майже військовий контроль над трибунами. Групи ультрас використовують залякування й насилля для контролю над діяльністю, пов'язаною зі стадіонами, а відносини з ними в деяких випадках є вирішальними для тренерів і гравців. І надто часто ці групи готові бути найнятими для незаконних цілей, які не мають нічого спільного з футболом".