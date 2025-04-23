Захисник Київ-Баскета піднявся на 4 сходинку за асистами в історії Суперліги
Захисник Київ-Баскета Павло Буренко піднявся на на четверту позицію в історичному рейтингу Суперліги за передачами з моменту ведення статистики (з 2009 року).
Про це повідомила Федерація баскетболу України.
У третьому матчі півфінальної серії плейоф проти БК Рівне баскетболіст зробив 5 результативних передач, що дозволило йому піднятись на одну позицію, випередивши Дмитра Глєбова. Наразі у Буренка 1152 асисти.
Наступний орієнтир для Буренка – Денис Лукашов, у якого 1168 передач. Лідирує в рейтингу Клим Артамонов, який в 237 матчах Суперліги віддав 1426 асистів.
Покращити свій результат Павло Буренко зможе вже у фінальній серії проти Дніпра, яка стартує у неділю, 27 квітня.
Історичний рейтинг асистентів Суперліги
- Клим Артамонов – 1426 передач (237 матчів)
- Ігор Бояркін – 1194 (265 матчів)
- Денис Лукашов – 1168 (292 матчів)
- Павло Буренко (Київ-Баскет) – 1152 (328 матчів)
- Дмитро Глєбов – 1151 (450 матчів)
- Олександр Рябчук (БІПА) – 1044 (492 матчі)
- Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) – 1038 (521 матч)
- Олександр Рибалко – 1031 (304 матчі)
- Сергій Попов – 973 (420 матчів)
- Олександр Мішула – 972 (295 матчів)
Нагадаємо, у вівторок, 22 квітня, стали відомі пари команд української Суперліги, які зіграють у фінальній серії та у бронзовому протистоянні.