Гірн — про допінг Гарсії: Хейні вимагатиме негайного визнання бою нічийним

Джерело - Чемпіон.

Едді Гірн, промоутер володаря титулу WBC у першій напівсередній вазі Девіна Хейні (31-1, 15 КО), заявив, що допінг-скандал навколо Раяна Гарсії (24-1, 20 КО) розлютив чемпіона світу.

Про це Гірн розповів порталу The Stomping Ground.

"Я говорив з Девіном минулої ночі, він абсолютно розлючений. Раян прийшов на зважування із зайвою вагою в 1,5 кілограма і з допінгом в організмі. Девін вимагатиме негайного визнання бою нічийним.

Незалежно від того, чи винен Раян, чи ні, в його організмі були заборонені речовини під час бою, і він не зробив вагу. Якби ви були на місці Девіна, то подумали б: "Це пи***ць, мене обдурили", — розповів Гірн.

Раніше стало відомо, що тест на допінг виявив у організмі Гарсії заборонену речовину "остарин". Якщо B-проба також покаже позитивний результат, то перемога Раяна буде анульована.

Сам "Король Раян" вже рішуче відкинув звинувачення у вживанні допінгу та заявив, що Бог про все подбає.

Нагадаємо, Гарсія здолав Хейні у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс не перейшов Раяну, оскільки напередодні бою він не вклався в ліміт ваги. В команді Девіна вже заявили, що прагнуть реваншу.