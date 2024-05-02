Гірн — про допінг Гарсії: Хейні вимагатиме негайного визнання бою нічийним

Головне
10 років тому відбувся останній матч Шахтаря на Донбас Арені: як це було
Сьогодні 18:55 342
Довбик та Лунін можуть потрапити до символічної збірної сезону Ла Ліги
Сьогодні 17:54 213
NAVI здобули вольову перемогу над BIG та вийшли до плей-оф ESL Pro League Season 19
Сьогодні 17:15 190
Максимов підтвердив можливу відставку з Дніпра-1
Сьогодні 14:58 4090 1
Стало відоме місце проведення Всесвітніх ігор-2029
Сьогодні 14:53 272
НОК та Мінспорту розробили рекомендації щодо контакту з росіянами на Олімпійських іграх
Сьогодні 13:44 7373 4
Футбол майбутнього: 38 років тому Динамо виграло Кубок Кубків
Сьогодні 13:05 13185
Рапірист Погребняк єдиний з українців вийшов до 1/32 фіналу етапу КС у Гонконзі
Сьогодні 11:28 228
Лідери збірної України відмовляються приєднуватися до команди, їм загрожують санкції від ФВУ
Сьогодні 09:00 23929 4
Бостон із рекордним часом Михайлюка вийшов до другого раунду, Даллас Дончича переміг Кліпперс: результати плей-оф НБА
Сьогодні 07:39 4412
Прямі трансляції
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 19:16 89
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Епіцентр — СК Полтава — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 19:58 393
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
30.04.2024 18:48 295
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 796
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 833

Гірн — про допінг Гарсії: Хейні вимагатиме негайного визнання бою нічийним

Сьогодні 18:37 137 0
Гірн — про допінг Гарсії: Хейні вимагатиме негайного визнання бою нічийним
#Едді Гірн, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Едді Гірн, промоутер володаря титулу WBC у першій напівсередній вазі Девіна Хейні (31-1, 15 КО), заявив, що допінг-скандал навколо Раяна Гарсії (24-1, 20 КО) розлютив чемпіона світу.

Про це Гірн розповів порталу The Stomping Ground.

"Я говорив з Девіном минулої ночі, він абсолютно розлючений. Раян прийшов на зважування із зайвою вагою в 1,5 кілограма і з допінгом в організмі. Девін вимагатиме негайного визнання бою нічийним.

Незалежно від того, чи винен Раян, чи ні, в його організмі були заборонені речовини під час бою, і він не зробив вагу. Якби ви були на місці Девіна, то подумали б: "Це пи***ць, мене обдурили", — розповів Гірн.

Раніше стало відомо, що тест на допінг виявив у організмі Гарсії заборонену речовину "остарин". Якщо B-проба також покаже позитивний результат, то перемога Раяна буде анульована.

Сам "Король Раян" вже рішуче відкинув звинувачення у вживанні допінгу та заявив, що Бог про все подбає. 

Нагадаємо, Гарсія здолав Хейні у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс не перейшов Раяну, оскільки напередодні бою він не вклався в ліміт ваги. В команді Девіна вже заявили, що прагнуть реваншу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Лідери збірної України відмовляються приєднуватися до команди, їм загрожують санкції від ФВУ Лідери збірної України відмовляються приєднуватися до команди, їм загрожують санкції від ФВУ 23929 4
Боруссія з голом Фуллькруга здолала ПСЖ у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів Боруссія з голом Фуллькруга здолала ПСЖ у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів 8880
Німеччина гарантувала собі п'ять команд у Лізі чемпіонів наступного сезону Німеччина гарантувала собі п'ять команд у Лізі чемпіонів наступного сезону 11657
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 34766
Футбол майбутнього: 38 років тому Динамо виграло Кубок Кубків Футбол майбутнього: 38 років тому Динамо виграло Кубок Кубків 13185
Президент Федерації волейболу України назвав зрадниками гравців, які відмовилися їхати у збірну Президент Федерації волейболу України назвав зрадниками гравців, які відмовилися їхати у збірну 7776 4
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 341159 9
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11250 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 82705
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 109647
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51762
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 14225