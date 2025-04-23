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Визначилися МVP та символічна збірна півфінальної стадії плейоф Суперліги

Олексій Мурзак — 23 квітня 2025, 21:25
Визначилися МVP та символічна збірна півфінальної стадії плейоф Суперліги
ФБУ

Капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко визнаний найціннішим гравцем другого раунду плейоф Суперліги України з баскетболу сезону 2024/25.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Баскетболіст допоміг своїй команді пройти Черкаські Мавпи (2:0). В домашній грі в активі досвідченого бігмена 16 очок, 8 підбирань та 6 передач (РЕ 24), а в другому матчі Станіслав приніс Дніпру 22 очка, 5 підбирань, 2 передачі та 2 перехоплення (РЕ 25).

За результатом зіграних протистоянь також було визначено символічну збірну півфінального раунду.

  • Михайло Горобченко, Дніпро – 7.0 очка, 7.0 підбирання, 4.0 передачі, 1.5 перехоплення
  • Сі Джей Вільямсон, Рівне – 17.7 очка, 8.3 підбирання, 2.7 передачі, 2.0 перехоплення
  • Денис Клевзуник, Київ-Баскет – 16.3 очка, 7.3 підбирання, 1.7 перехоплення
  • Станіслав Тимофеєнко, Дніпро – 19.0 очка, 6.5 підбирання, 4.0 передачі
  • Ярослав Карпюк, Київ-Баскет – 11.7 очка, 11.1 підбирання, 2.0 блок-шота

Нагадаємо, у вівторок, 22 квітня, стали відомі пари команд української Суперліги, які зіграють у фінальній серії та у бронзовому протистоянні.

БК Дніпро Михайло Горобченко Київ-Баскет Суперліга Станіслав Тимофеєнко БК Рівне Денис Клевзуник

БК Дніпро

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