Визначилися МVP та символічна збірна півфінальної стадії плейоф Суперліги
ФБУ
Капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко визнаний найціннішим гравцем другого раунду плейоф Суперліги України з баскетболу сезону 2024/25.
Про це повідомила Федерація баскетболу України.
Баскетболіст допоміг своїй команді пройти Черкаські Мавпи (2:0). В домашній грі в активі досвідченого бігмена 16 очок, 8 підбирань та 6 передач (РЕ 24), а в другому матчі Станіслав приніс Дніпру 22 очка, 5 підбирань, 2 передачі та 2 перехоплення (РЕ 25).
За результатом зіграних протистоянь також було визначено символічну збірну півфінального раунду.
- Михайло Горобченко, Дніпро – 7.0 очка, 7.0 підбирання, 4.0 передачі, 1.5 перехоплення
- Сі Джей Вільямсон, Рівне – 17.7 очка, 8.3 підбирання, 2.7 передачі, 2.0 перехоплення
- Денис Клевзуник, Київ-Баскет – 16.3 очка, 7.3 підбирання, 1.7 перехоплення
- Станіслав Тимофеєнко, Дніпро – 19.0 очка, 6.5 підбирання, 4.0 передачі
- Ярослав Карпюк, Київ-Баскет – 11.7 очка, 11.1 підбирання, 2.0 блок-шота
Нагадаємо, у вівторок, 22 квітня, стали відомі пари команд української Суперліги, які зіграють у фінальній серії та у бронзовому протистоянні.